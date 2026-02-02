Euroliga venderá entradas fase final desde 11 febrero y suprime partido por tercer puesto

La Euroliga apuntó que por primera vez, en previsión de una "demanda excepcionalmente alta", las entradas para la 'Final Four' se pondrán a la venta en cuatro fases públicas, con las que se pretende garantizar un acceso "más amplio" de compra para los aficionados.

Aquellos seguidores que adquirieron entradas para las tres fases finales anteriores disfrutarán de acceso exclusivo durante 24 horas en la preventa, que comenzará el martes 10 de febrero a las 9.00 horas GMT (10:00 CET).

Después, la primera fase de venta al público comenzará el 11 de febrero a las 9.00 horas GMT (10:00 CET), lo que dará a todos los aficionados la primera oportunidad de conseguir asientos para Atenas.

La segunda fase de venta de entradas comenzará el jueves 26 de febrero a las 9.00 horas GMT (10:00 CET), tras el cierre del plazo de inscripción de nuevos jugadores en la última ventana de contrataciones.

Una tercera venta de entradas se abrirá el martes 17 de marzo a las 9.00 horas GMT (10:00 CET). Por último, la fase final de venta comenzará el lunes 20 de abril a las 9.00 horas GMT (10:00 CET), entre la conclusión de la primera fase de la temporada y el inicio del 'play-in' de la competición, que lo juegan del séptimo al décimo clasificados.

Aquellos aficionados que adquieran entradas en una fase no podrán adquirirlas en fases posteriores.

Asimismo, la final 'NextGen EuroLeague', uno de los torneos de equipos sub-18 de Europa más prestigiosos, se disputará en sustitución del duelo por el tercer puesto de la Euroliga, un partido 'que nadie quiere jugar' y cuya cancelación ha sido una petición histórica de jugadores y entrenadores.