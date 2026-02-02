'SGA' puede con Jokic, amargo aniversario de Doncic y Detroit aplasta a los Nets

Los Oklahoma City Thunder asaltaron el Ball Arena con un triunfo por 111-121 ante los Denver Nuggets, en un duelo que muchos ven como un anticipo de las Finales de la Conferencia Oeste en el que Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic pugnan por el MVP.

Gilgeous-Alexander terminó el encuentro con un doble-doble de 34 puntos y 13 asistencias, su trigésimo cuarto partido (de 48) esta temporada con 30 puntos o más.

También fue su partido consecutivo número 120 con 20 puntos o más, a solo seis del récord absoluto en manos de Wilt Chamberlein.

Jokic, por su parte, firmó 16 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias, unos números modestos para el serbio, que apenas disputaba su segundo partido tras perderse un mes por lesión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Thunder, con 39-11, son el mejor equipo de la NBA, mientras que los Nuggets (33-17) vuelven a caer a la tercera posición del Oeste, superados por los San Antonio Spurs.

Hace justo un año, el 1 de febrero de 2025, los Lakers asaltaron el Madison Square Garden y poco después la NBA explotaba con el sonado traspaso de Luka Doncic a Los Ángeles desde Dallas.

Para celebrar el aniversario, Doncic visitaba por primera vez el Madison Square Garden con el uniforme oro y púrpura. El esloveno firmó otra excelente actuación, con 30 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias, pero esta vez los Lakers cayeron en el templo.

Los New York Knicks, muy acertados desde el perímetro, derrotaron a Doncic y compañía por 112-100, pese a que su gran estrella, Jalen Brunson, se quedó en 12 puntos.

Lo compensaron OG Anunoby (25 puntos), Landry Shamet (23 puntos) y Josh Hart (20 puntos).

"Obviamente hay trabajo por hacer, pero estamos en un buen lugar. Este primer año ha sido muy bueno, tenemos mucha confianza en nosotros y lo estamos haciendo bastante bien", afirmó Doncic haciendo balance de este aniversario en Los Ángeles.

Los Knicks (31-18) suman su sexto triunfo seguido y son segundos en el Este, mientras que los Lakers (29-19), sextos en el Oeste, empiezan a coquetear con el 'play-in'.

Los Brooklyn Nets aparecen para mal en dos de las tres mayores palizas de la temporada en la NBA. Ante los Pistons, cayeron derrotados por 130-77, con 53 puntos de diferencia.

Jalen Duren celebró su primera convocatoria para un 'All-Star' con 21 puntos y 10 rebotes, mientras que Cade Cunningham firmó otro doble-doble con 18 puntos y 12 asistencias.

Los Pistons (36-12), líderes destacados en el Este, son el único equipo capaz de seguir la estela de los Thunder.

Además de estos partidos, este domingo los Cleveland Cavaliers se impusieron por 111-130 a los Portland Trail Blazers con 40 puntos y 17 rebotes de Jarrett Allen, mientras que los San Antonio Spurs superaron a los Orlando Magic por 112-103.

Los Boston Celtics ganaron 107-79 a unos Milwaukee Bucks en caída libre, que suman cinco derrotas seguidas y están cada vez más lejos de la postemporada, mientras que los Miami Heat aleccionaron a los Chicago Bulls 134-91.

Los Clippers derrotaron 93-117 a los Phoenix Suns con 25 puntos de Kawhi Leonard, los Washington Wizards superaron 116-112 a los Sacramento Kings y los Toronto Raptors vencieron 107-100 a los Utah Jazz.