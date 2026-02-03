El Valencia Basket, obligado a ganar en Venecia para seguir vivo en la Euroliga

El Valencia Basket es quinto clasificado del grupo, con un balance de seis victorias y cinco derrotas, el mismo que el Umana Reyer Venecia y el Casademont Zaragoza, cuarto y tercero, respectivamente, por la diferencia de puntos.

Por delante están ya clasificados el Fenerbahce, líder con diez victorias y una derrota, y el Basket Landes, con ocho triunfos. El DVTK Huntherm es último con una sola victoria.

En esta ronda de la Euroliga, con dos grupos de seis, los dos últimos clasificados quedarán eliminados, mientras que los dos mejores se enfrentarán con los otros dos mejores del grupo E. Los ganadores de este cruce pasarán directamente a la semifinales, mientras que los perdedores jugarán los cuartos de final ante los vencedores del cruce entre los terceros y cuartos.

Con todo este contexto, el Valencia Basket necesita ganar al Venecia para asegurarse el partido de cuartos de final. El conjunto ‘taronja’ llegará a la localidad italiana impulsado por su triunfo ante el Casademont Zaragoza (67-72) de este domingo en la Liga Femenina Endesa.

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, recupera a la exterior Hind Ben Abdelkader, que se había perdido los últimos encuentros por molestias en el sóleo, y a la interior María Araújo, que se perdió el partido ante Zaragoza por un proceso vírico. Mantiene baja de la escolta Queralt Casas también aquejada de un proceso vírico.

El Umana Reyer Venecia venció en la jornada anterior al DVTK Huntherm (69-71). Las italianas cuentan con la exterior Kaila Charles, con 12,5 puntos, 6,2 rebotes y 14,3 créditos de valoración por partido, y con la interior ‘extaronja’ Stephanie Mavunga, con 10,2 puntos, 5,6 rebotes y 11,7 créditos de valoración, como principales referentes.

En el partido de la primera vuelta, el Valencia Basket se impuso al Venecia con un parcial de 23-12 en el último cuarto (81-73) y con la alemana Leo Fiebich como jugadora más destacada con 13 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias para un total de 19 créditos de valoración.