Kawhi Leonard, convocado para el 'All Star' de la NBA

Leonard promedia 27,6 puntos, 6,1 rebotes y 3,6 asistencias por partido con unos Clippers anfitriones del 'All Star' que, hasta ahora, no tenían a ningún jugador convocado.
Por primera vez, el 'All Star' consistirá en un minitorneo formato 'round robin' entre tres equipos —dos de Estados Unidos y uno del Mundo— antes de una final entre los dos mejores, en lugar del clásico enfrentamiento entre Este y Oeste.
Este martes se supo que Karl-Anthony Towns, que compite a nivel internacional con República Dominicana, quedó encuadrado en el equipo del Mundo, posiblemente en el lugar del lesionado Giannis Antetokounmpo.
Eso dejó abierta una plaza, para que fue convocado Leonard.
El 'All Star' de la NBA se disputará entre el 13 y el 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood (Los Ángeles).