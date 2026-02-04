El Real Madrid dispone de una nueva oportunidad fuera de casa en su reencuentro con Musa

La dolorosa derrota en Grecia ajustó aún más la clasificación de la Euroliga, con otros seis equipos dentro del top diez empatados a 16 victorias. Además de perder el 'average' con los atenienses, los de Scariolo prosiguen con su mala racha de resultados fuera del Movistar Arena, con un récord negativo de 4-9, el peor de toda la zona 'play-off' y 'play-in'.

En una semana con doble jornada, los blancos visitan este jueves el Coca-Cola Arena, pabellón del Dubai Basketball, que llega crecido tras doblegar en la prórroga al Olympiacos por 108-98, en una gran actuación del pívot canadiense Mfiondu Kabengele, autor de un doble-doble con 21 puntos, 14 rebotes y 30 de valoración.

Los emiratíes, en su debut esta campaña en la Euroliga, son decimoterceros con 12 victorias y 14 derrotas, pero con un balance positivo como local de 9-3, perdiendo sólo ante el Hapoel Tel Aviv, Maccabi y Virtus Bolonia.

En una mezcla de jugadores veteranos y otros con menos experiencia en la élite, los de Jurica Golemac ampliaron su rotación interior con el fichaje del brasileño Bruno Caboclo a mediados del mes de enero.

En el encuentro de ida el pasado 2 de enero, los de Scariolo se impusieron en un partido muy igualado hasta el último cuarto por 107-93, en una actuación destacada de Trey Lyles, Alberto Abalde, Facundo Campazzo y Mario Hezonja. La gran ausencia de aquel encuentro fue la de Dzanan Musa en el cuadro emiratí, que se reencontrará, esta vez sí, con varios de sus excompañeros en el Real Madrid, club en el que militó las últimas tres temporadas.

Previsiblemente, los blancos volverán a contar con la baja del argentino Gabriel Deck, ya que necesita unos días de descanso para "recuperar la eficiencia total de un jugador de sus características", según indicó Scariolo antes de viajar a Atenas. Feliz y Abalde, "tocados" con sendos esguinces de tobillo, jugaron 20 y 21 minutos, respectivamente, ante Panathinaikos, por lo que no se espera alguna ausencia más de última hora.

En lo positivo, el '5' ucraniano Alex Len registró en Grecia su mejor partido con la camiseta del Real Madrid, con 18 puntos, 5 rebotes y 27 de valoración, pudiendo optar a más minutos en la rotación del técnico italiano.