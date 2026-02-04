Hapoel y Valencia miden dudas en un clima previsiblemente hostil para el equipo 'taronja'

El Valencia Basket afronta el choque tras firmar su peor partido de la temporada en la cancha del Anadolu Efes, mientras que el equipo israelí suma tres derrotas seguidas. Ambos siguen en el 'top 6' con 16 victorias cada uno, pero el Hapoel tiene un partido menos.

La igualdad en la competición es tal que el segundo, el Olympiacos también con 16 triunfos, tiene solo un más que el Mónaco, que es décimo.

Después de dos años de ausencia por su guerra con la milicia palestina Hamas, Israel vuelve a acoger partidos de la Euroliga desde diciembre, aunque lo hace con un dispositivo extra de seguridad por la situación de tensión en la zona.

El Valencia ya jugó en diciembre contra el Maccabi en Jerusalén y, aunque no tuvo problemas en el desplazamiento, denunció insultos y vejaciones en el pabellón durante el partido, especialmente hacia su técnico, Pedro Martínez, que no pudo hacer la entrevista posterior al encuentro en la pista. La Euroliga sancionó al club israelí con una multa de diez mil euros.

Además, el presidente del Hapoel, Ofer Yannay, ya había sido multado previamente con cinco mil euros tras unos mensajes en las redes sociales. Tras cuestionar Pedro Martínez la falta de información en el regreso de los partidos a Israel, el dirigente apuntó que tras haber perdido tres de los cuatro encuentros que les habían enfrentado recientemente el Valencia podría despedirlo si volvía a caer.

Desde entonces, Yannay ha vuelto a enviar un par de mensajes públicos al técnico, el último cuando el Hapoel retomó el liderato de la Euroliga, tras habérselo arrebatado el Valencia. "Espero que hayas disfrutado de estar al mando unos días, pero estás sentado en mi lugar", le dijo. "Tienes un mejor equipo y eres el mejor presidente de baloncesto del mundo. ¡Felicidades!", le contestó con sorna el técnico.

El Hapoel y el Valencia llegaron a liderar hace unas semanas la clasificación, pero a ambos equipos les ha costado mantener sus buenos resultados en el frenético ritmo de la Euroliga y comparten un balance de cinco triunfos y otras tantas derrotas en sus últimos diez partidos. Hay ocho equipos que lo tienen mejor.

El Valencia llega a esta cita tras sufrir una dura derrota en la cancha del Anadolu Efes, un equipo que había encadenado nueve derrotas seguidas en la competición y que le dominó de principio a fin. El equipo de Pedro Martínez arrastró su mala salida y no se encontró cómodo en ningún momento.

El técnico admitió que estas situaciones se pueden dar al jugar cada prácticamente cada 48 horas y dijo que son conscientes de los problemas que tienen y apuntó que deben ser autocríticos, pero también que deben mantener su rumbo y que no se puede decir tras una derrota así que todo "es una mierda".

En el encuentro que ambos equipos disputaron en octubre en el Roig Arena, que se jugó sin público en las gradas tras la recomendación de la Policía, el Hapoel se impuso por 93-100 en un encuentro en el que controló el ritmo de la mano de Vasilije Micic, que fue además su máximo anotador con 24 puntos.

Pero el Valencia, además de no poder frenar al serbio, también sufrió ante el físico de jugadores como Johnathan Motley y Antonio Blakeney y otros más técnicos como su ex Chris Jones y Elijah Bryant.

En la derrota de este martes en la pista del Estrella Roja, Micic solo jugó en el primer cuarto y el técnico Dimitris Itoudis dijo después que fue por problemas en una rodilla, por lo que habrá que ver si está disponible para este encuentro.

El Valencia Basket tiene la baja segura de Matt Costello y Pedro Martínez deberá hacer dos descartes técnicos si no hay problemas físicos de última hora. En Estambul, los descartados fueron Isaac Nogués y Xabi López-Arostegui.