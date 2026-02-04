Los Rip City Remix sorprenden y derrotan a los Capitanes en la G-League

Rip City se colocó con 11 triunfos y ocho derrotas en el quinto puesto de la Conferencia del Oeste, sector en el que a pesar de caer los Capitanes conservaron la cima con marca de 13 ganados y seis perdidos.

Sean Pedulla lució como el mejor anotador de Remix con 35 puntos, seguido de Blake Hinson, con 27. También brilló Alex Reese con doble-doble; acumuló 22 puntos y 12 rebotes.

Con Capitanes, el mejor encestador fue Boo Buie con 20 puntos.

El primer periodo fue una pesadilla para el quinteto del entrenador brasileño Vitor Galvani, que se mostró errático en los tiros de campo, con apenas un 25 por ciento de efectividad y sin aciertos en sus 11 intentos de tiros de tres, de los cuales Wade Taylor falló cuatro.

Rip City les pasó por encima 38-16 liderados por Pedulla, Blake Hinson, quien fue letal en la larga distancia con 12 puntos, y Alex Reese, que colaboró con nueve puntos.

Los Capitanes mejoraron en sus transiciones en el segundo cuarto, se acercaron 55-42 con una seguidilla de puntos de empezó James Bouknight y continuó el chileno Felipe Haase a dos minutos del descanso, pero Rip City apagó el momento con par de triples de Hinson y Reese en el final del periodo para separarse 70-53.

En el regreso a la duela, el visitante cayó en un bache con sólo ocho puntos en los primeros seis minutos del periodo, situación que el equipo de la capital mexicana aprovechó para colocar el marcador 84-77 con triples de Boo Buie y el dominicano Lionel Figueroa.

Remix reaccionó gracias al dominio de Alex Reese bajo el aro y a la puntería de Sean Pedulla en el cierre del periodo para volver a despegarse 96-81.

Rip City se confió en el periodo final, Capitanes apretó y a 46 segundos del final un robo de balón concluyó con un triple de Boo Buie que los acercó 125-119, reacción que no alcanzó para evitar la derrota por 130-119.

En su próximo partido, los Capitanes visitarán a los Stockton Kings el próximo 11 de febrero.