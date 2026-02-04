Pistons y Thunder no fallan; LeBron James brilla en Brooklyn

Los Pistons (37-12) sumaron su segundo triunfo ante Denver en una semana, esta vez con Nikola Jokic en las filas de los Nuggets (33-18). Detroit ganó por 124-121 en un final ajustado después de perder el margen de 20 puntos que habían amasado en el tercer cuarto.

Cade Cunningham firmó un doble-doble para Detroit con 29 puntos y 10 asistencias, Jalen Duren otro con 19 puntos y 13 rebotes, mientras que Duncan Robinson contribuyó con 20 puntos.

Jokic, en su tercer partido tras un mes de lesión, terminó con 24 puntos y 15 rebotes, mientras que Jamal Murray lideró a Denver con 32 puntos.

Los Oklahoma City Thunder sumaron su victoria 40 de la temporada ante los Orlando Magic, convirtiéndose en el primer equipo de la liga en alcanzar esa cifra.

Los Thunder (40-11) superaron con comodidad a los Magic por 128 a 92, tras alcanza una ventaja máxima de 41 puntos en el último cuarto.

Mark Daigneault sentó a Shai Gilgeous-Alexander todo el último cuarto, después de que el canadiense alcanzase los 20 puntos una noche más, ampliando a 121 la racha de partidos con al menos 20 puntos, a cinco del récord de Wilt Chamberlain.

Isaiah Joe contribuyó con 22 puntos al correctivo de los Thunder, Luguentz Dort anotó 18 e Isaiah Hartenstein firmó un triple-doble con 12 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

Los Lakers cerraron con un triunfo en Brooklyn una gira de ocho partidos en 15 días con un balance de 5-3. Ganaron a los Nets por 109-125 en un duelo que llegaron a dominar de 39 tras un demoledor primer cuarto de 23-45.

LeBron James fue el mejor con 25 puntos y una nueva exhibición de mates y 'alley-oops'. Fue el último partido de temporada regular de James en Nueva York, que aún no ha revelado si seguirá jugando la próxima campaña, cuando cumpliría 42 años.

Los Lakers disputarán sus ocho próximos partidos en el Crypto.com Arena, un tramo clave para sus aspiraciones de postemporada, que encaran con un balance de 30-19.

Los Nets (13-36), por su lado, solo han ganado en tres de los 19 partidos que han disputado este 2026. "La responsabilidad de que el equipo no juegue bien o que no tenga buenos resultados es mía, sin más", afirmó Jordi Fernández, técnico de los Nets.

En otros partidos disputados este martes, los New York Knicks se apuntaron su séptimo triunfo seguido al derrotar por 101-132 a los Washington Wizards, mientras que los Milwaukee Bucks ganaron a los Chicago Bulls 131-115.

Los Boston Celtics superaron 100-110 a los Dallas Mavericks con 33 puntos y 11 rebotes de Jaylen Brown y dos puntos y seis rebotes de Hugo González. Cooper Flagg terminó con 36 puntos y 9 rebotes para Dallas.

Los Atlanta Hawks ganaron 115-127 en Miami con un Jalen Johnson de triple-doble (29 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias), mientras que los Utah Jazz se impusieron por 122-131 a los Indiana Pacers con 22 asistencias de Isaiah Collier.

Y en San Francisco, los Golden State Warriors, sin Stephen Curry, cayeron ante los Philadelphia 76ers por 94-113, con 25 puntos del 'rookie' bahameño VJ Edgecombe.