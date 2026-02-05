93-114. Los Celtics asaltan Houston sin Jaylen Brown

Los Celtics (33-18), además, llegaban a Houston tras haber jugado la noche anterior ante los Dallas Mavericks, un duelo que también se saldó con victoria para el equipo de Joe Mazzulla.

Ante los Rockets, los Celtics jugaron sin Brown -con molestias en isquiotibiales y rodilla- ni Hauser, con una distensión en el pulgar derecho. Además, Mazzulla no pudo contar con Anfernee Simons, traspasado a los Chicago Bulls, ni con Vucevic, su reemplazo.

Bajas que se suman a la de alta duración de Jayson Tatum, que es duda para el resto de la temporada.

Aún con toda esta adversidad, los Celtics arrollaron a Houston sin demasiada resistencia, en una noche en la que Ime Udoka y Alperen Sengun terminaron desquiciados y expulsados.

A los Rockets (31-18) se les vieron todas las costuras ante unos Celtics letales desde el perímetro, que los asfixiaron llenando de hombres la pintura y les arrebataron el rebote, siendo Houston el mejor equipo reboteador de la NBA.

Derrick White y Payton Pritchard lideraron el ataque de Boston con 28 y 27 puntos, respectivamente. Luka Garza aportó 19 puntos, Baylor Scheierman 15 puntos y 10 rebotes y Neemias Queta firmó otro doble-doble con 10 puntos y 19 rebotes.

El 'rookie' madrileño Hugo González aportó dos puntos y tres rebotes en algo más de 15 minutos en pista.

Los Celtics ganaron el rebote 65-45 a unos Rockets líderes en esa faceta, que promedian casi tres rebotes más por partido que los Miami Heat, que son segundos.

Tras un primer tiempo ligeramente dominado por Boston, los Celtics firmaron un contundente parcial de 21-36 en el tercer cuarto.

Especialmente demoledor para los Rockets fue el final del periodo, cuando los árbitros señalaron una falta personal y otra técnica cuando ya había sonado la bocina, que dio a los Celtics cuatro puntos más de margen.

La máxima ventaja visitante llegó a ser de 29 puntos en el último cuarto, impulsada por los triples de Boston, que terminó con 19 desde el perímetro, por los once anotados por los Rockets.

Kevin Durant fue el máximo anotador de Houston con 15 puntos. Sengun y Jabari Smith Jr. contribuyeron con 13 cada uno.

Los Celtics son actualmente terceros en la Conferencia Este, con el mismo balance de victorias y derrotas que los New York Knicks, que son segundos.

La llegada del montenegrino Nikola Vucevic, que ha promediado con los Bulls 16,9 puntos y 9 rebotes por partido, promete reforzar el juego interior de unos Celtics que ya son letales desde el perímetro.