Antetokounmpo anuncia su continuidad en Milwaukee con guiño a 'El lobo de Wall Street'

Antetokounmpo ha tenido a la liga en vilo durante semanas después de que pidiese a los Bucks que lo traspasasen, según han informado múltiples fuentes conocedoras de la situación del griego.

Con el mercado de traspasos cerrado y sin que los Bucks lo hayan movido, Antetokounmpo compartió en redes sociales una escena mítica de la película 'El lobo de Wall Street' (2013) dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio.

"¿Saben qué? No me voy. ¡No me iré jamás! ¡El show continúa! Este es mi hogar. ¡Van a necesitar una maldita bola de demolición para sacarme de aquí!", dice DiCaprio en la escena, jaleado por decenas de personas.

"¡Van a tener que mandar a la Guardia Nacional o al maldito SWAT porque yo no me voy a ningún lado! ¡Que se jodan!", añade.

El griego acompañó el vídeo con el mensaje: "Las leyendas no salen a buscar; ellas atraen". El mensaje fue compartido por la franquicia en su cuenta en la red social X.

La situación del griego de Antetokounmpo en Miwaukee, que también tiene en plantilla a sus hermanos Alex y Thanasis, se ha convertido en un culebrón en los últimos tiempos por los amagos de salida del griego, campeón de la NBA en 2021 y 'MVP' de la liga en 2020 y 2021.