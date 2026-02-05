Cierra el mercado NBA con Harden en Cleveland, Davis en DC y Giannis sigue en Milwaukee

El mercado de este año no ha podido igualar en sorpresas al del pasado, cuando los Dallas Mavericks traspasaron a Luka Doncic a Los Angeles Lakers a cambio de Anthony Davis, pero sí ha dejado un buen número de operaciones, en su mayoría para reforzar a equipos del Este.

También el desmantelamiento de los Memphis Grizzlies con la salida de Jaren Jackson Jr. a los Utah Jazz o de Los Angeles Clippers con los traspasos de Harden a los Cavaliers y de Ivica Zubac a los Indiana Pacers.

La mayoría de las operaciones se cerraron en las últimas 72 horas del mercado, cuando iba quedando claro que el traspaso de Antetokounmpo no se produciría, pese a las ofertas recibidas por Milwaukee de equipos como los Minnesota Timberwolves o los Miami Heat.

Los Wizards han sido de los equipos más agresivos en este mercado, con la llegada de Trae Young desde los Atlanta Hawks a cambio de CJ McCollum y de Anthony Davis desde Dallas por Khris Middleton.

La salida de Young de Atlanta era una de las patatas calientes de la liga, mientras que los Mavericks, con un Cooper Flagg que excede expectativas, han decidido pasar página de la incomprensible operación de Doncic.

Ambos están lesionados y no se les espera en el Capital One Arena esta temporada, con lo que los Wizards esperan tener surte en el 'draft' tras otra nefasta campaña.

Pero con estas llegadas, los Wizards parecer dar por concluida su reconstrucción, con jóvenes promesas como Alex Sarr, Kyshawn George o Tre Johnson al lado de Young y Davis.

Tras un mal inicio de temporada, los Clippers atravesaban un gran momento con un 17-4 cuando trascendió que James Harden había pedido ser traspasado para tener una opción real de ganar el título. Horas después ya era jugador de Cleveland a cambio de Darius Garland.

El veterano base compartirá equipo con Donovan Mitchell o Jarrett Allen, en busca de dominar un Este en el que muchos equipos se han reforzado.

Además de la salida de Harden, casi sobre la bocina, los Clippers también traspasaron a Ivica Zubac, en su caso a los Pacers, en una operación muy beneficiosa para los angelinos que reciben a Bennedict Mathurin y varias primeras rondas.

Los Pacers, por su parte, se preparan para otro intento de asalto al título la próxima temporada, cuando regrese Tyrese Haliburton.

Los Boston Celtics también se reforzaron para librar la batalla del Este con el montenegrino Nikola Vucevic, procedente de los Chicago Bulls, a cambio de Anfernee Simons.

Vucevic, de 35 años, está promediando 16,9 puntos, 9 rebotes y 3,8 asistencias por partido en esta, su decimoquinta temporada en la NBA.

Por su parte, los Toronto Raptors han recibido a Chris Paul en un acuerdo a tres bandas con Clippers y Brooklyn Nets, una operación que pone fin a la complicada situación del veterano jugador en los Ángeles, apartado de la plantilla hace dos meses.

Paul, de 40 años, había anunciado días antes de ser apartado que esta iba a ser su última temporada en la NBA, aunque aún no está claro si llevará a ponerse la camiseta de los Raptors.

Antes del cierre del mercado, también se destrabó la situación de Jonathan Kuminga en los Golden State Warriors, que llevaba tiempo queriendo salir, con su traspaso a los Atlanta Hawks junto a Buddy Hield a cambio de Kristaps Porzingis.

Por su parte, los Grizzlies no lograron mover a Ja Morant, otra de las patatas calientes del mercado, pero sorprendieron al traspasar a Jaren Jackson Jr. a los Jazz, completando el desmantelamiento de la plantilla que iniciado en verano con la salida de Desmond Bane.

En operaciones de menor calado, los New York Knicks adquirieron al puertorriqueño José Alvarado, procedente de los New Orleans Pelicans, mientras que los Lakers se hicieron con el triplista Luke Kennard, de los Hawks.

Los Cavaliers, además de la operación con los Clippers por Harden y Garland, traspasaron a De'Andre Hunter a los Sacramento Kings a cambio de Dennis Schroder y Keon Ellis.