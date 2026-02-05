El Baskonia se refugia en el Buesa Arena ante el Barça

Los vascos necesitan recuperar sensaciones tras el mazazo recibido en Milán en una mala segunda parte que les privó de conseguir su segundo triunfo como visitante.

Los culés no atraviesan precisamente su mejor momento y llegan a Vitoria con cuatro derrota consecutivas. Se trata del peor momento desde que Xavi Pascual se sentó otra vez en el banquillo blaugrana.

Los de Paolo Galbiati suman 14 triunfos en los últimos 16 partidos disputados junto a su público y esperan recuperar su nivel ante un Barça que ha generado dudas incluso en las últimas victorias.

Tadas Sedekerskis será la única baja segura en el plantel vasco, que esperará hasta última a Markquis Nowell, ausente en los últimos duelos por unas molestias en las rodillas.

Los barcelonistas, por su parte, no podrán contar con Juan Núñez, lesionado de larga duración.

Las últimas derrota han dejado al Barça en la octava plaza, en un bloque importante de equipos que llegan hasta la cuarta posición, mientras que el Baskonia continúa navegando en la zona baja muy lejos de los puestos de play-in, que se encuentran a seis victorias.

Una de las claves volverá a ser el tiro de tres puntos, donde el equipo de Xavi Pascual es uno de los dominadores, a lo que suma un gran nivel defensivo con mucha actividad en las recuperaciones de balón.

En la retina permanece el partido de ida, que cayó del lado catalán, 134-124, después de ofrecer uno de los mayores espectáculos de la historia de la competición después de tres prórrogas y con el Baskonia muy cerca de conseguir el triunfo en dos momentos clave del choque.

Los de Galbiati deberán vigilar de cerca al exbaskonista Toko Shengelia, a Kevin Punter y a Nico Laprovittola, que ha crecido mucho en los últimos partidos.

Se da la circunstancia que el Barcelona no ha ganado en el Buesa Arena en sus últimas cuatro visitas.