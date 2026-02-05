Básquetbol
José Alvarado traspasado de los Pelicans a los Knicks a cambio de Dalen Terry y rondas

Washington, 5 feb (EFE).- Los New Orleans Pelicans traspasaron al puertorriqueño José Alvarado a los New York Knicks a cambio de Dalen Terry y dos segundas rondas del draft, según informó este jueves ESPN.

Alvarado, de 27 años, es originario de Nueva York, aunque a nivel internacional compite con Puerto Rico.

El base promedia esta temporada 7,9 puntos, 2,8 rebotes y 3,1 asistencias por partido con los Pelicans, equipo en el que ha militado las últimas cinco campañas.

Los Knicks se refuerzan así con un base neoyorquino en su intento de ganar el campeonato de la NBA tras más de medio siglo de su último anillo. Actualmente, los Knicks son segundos en la Conferencia Este.

A cambio de Alvarado, los Pelicans reciben a Dalen Terry, que anoche los Chicago Bulls traspasaron a Nueva York a cambio de Guerschon Yabusele. De este modo, el paso de Terry por los Knicks habrá sido efímero, sin llegar a vestir la camiseta.

Terry, con apenas minutos en Chicago, promediaba 3,5 puntos por partido.