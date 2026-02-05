La disyuntiva del Barça: reaccionar o prolongar la caída

La calendario exige y nueve días bastan para embarrancar a un equipo lanzado. Tras el descorche que siguió al cambio de entrenador en el Palau Blaugrana, con 21 victorias en 25 partidos, los azulgranas han encadenado cuatro tropiezos, dos en la Liga Endesa y otros tantos en la competición continental.

El último, el pasado martes ante el vigente campeón y actual líder de la Euroliga, el Fenerbahce Beko Estambul (78-82), sintetizó el estado actual del plantel: el Barça empezó jugando bien y fallándolo casi todo, se frustró y, por momentos, perdió la concentración, pero en el último cuarto reaccionó a base de garra y rozó la remontada.

El equipo catalán tiró 24 veces más (72 a 48), redujo una máxima diferencia de 20 puntos a solo 3, pero al final perdonó tiros libres y canastas teóricamente sencillas, y concedió rebotes.

Aún en caliente, Pascual admitió que las derrotas previas habían pesado en la mentalidad del equipo y que varios jugadores importantes están lejos de su nivel, como el alero Will Clyburn y el ala-pívot Toko Shengelia, que salen de lesión.

Y el Barça, como ha reiterado el técnico, solo es competitivo si todos suman. En caso contrario, la rotación se acorta y el equipo se resiente. Ante el Fenerbahce, Punter rondó los 30 minutos, Satoransky los 28, Clyburn los 27, Vesely los 26 y Brizuela -mermado físicamente- los 19. Por contra, Fall no jugó y Hernangómez se quedó en 30 segundos, con Parra como falso '5' en los descansos de Vesely.

Pascual ha confirmado este jueves que cuenta con muchos jugadores tocados, pero que todos viajarán a Vitoria a excepción del lesionado de larga duración Juan Núñez.

A falta de cuatro partidos para la Copa del Rey, el Barça necesita volver a la senda del triunfo, pero deberá gestionar este sentido de urgencia sin caer en la precipitación ni desatender el rigor táctico que le hizo despuntar tras la llegada del técnico de Gavà.

Mejorar las prestaciones en el primer cuarto será otro aspecto a tener en cuenta, especialmente ante un oponente como el Baskonia, que es un rival difícil de superar si sus referentes, como el base Markus Howard y el alero Timothe Luwawu-Cabarrot, cogen confianza.

Así lo demuestran los dos precedentes del curso, ambos saldados con trabajados triunfos del equipo catalán. En el duelo doméstico del pasado 16 de noviembre, venció por 91-83, liderado por 24 puntos de Will Clyburn; mientras que en el choque europeo del 19 de diciembre, Kevin Punter comandó a los de Pascual con 43 puntos en un partido que se decidió en la tercera prórroga (134-124).

Actualmente, el Barça ocupa la octava posición, en puestos de play-in (16-10), pero cuenta con las mismas victorias que el segundo, el Olympiacos, y solo dos menos que el líder, el Fenerbahce (18-7). Por detrás, está a tres derrotas del Emporio Armani Milán (13-13), ya fuera de la repesca, y a siete del Baskonia (9-17), quinto por la cola.

Tras un inicio de temporada complicado, el conjunto vasco ha ido a más en las últimas semanas, aunque viene de encadenar dos derrotas ante La Laguna Tenerife (89-85) y el Armani Milán (109-89), y tendrá la baja segura del alero Tadas Sedekerskis y la duda del exterior Markquis Nowell.