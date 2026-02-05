Laporta se hace la fotografía oficial con el Barça de Pascual en pleno bache deportivo

El encuentro con el máximo dirigente de la entidad catalana, que el próximo lunes dimitirá del cargo para presentarse a la reelección, coincide con el momento más delicado del conjunto azulgrana desde el regreso del entrenador de Gavà el pasado 13 de noviembre.

Tras encadenar cuatro derrotas consecutivas entre la Liga Endesa y la Euroliga, el Barça visitará este viernes al Kosner Baskonia en el torneo continental con el objetivo de enderezar el rumbo competitivo y coger confianza de cara a la Copa del Rey que se disputará del 19 al 22 de febrero en Valencia.

Se trata de la segunda fotografía oficial del curso para el equipo azulgrana, tras la del pasado 29 de octubre, que se realizó once días antes de la destitución del entonces entrenador Joan Peñarroya, el 9 de noviembre.

Además de los catorce jugadores de la primera plantilla, también aparecen en la instantánea los jóvenes del Barça Atlètic Sayon Keita, Nikola Kusturica y Dani González.

