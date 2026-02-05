Los Clippers traspasan a Zubac a los Pacers a cambio de Mathurin y dos primeras rondas

El intercambio, que también envía a Kobe Brown a Indiana, otorgará al equipo angelino la primera elección del 'draft' de este año de los Pacers, salvo que caiga en las posiciones 1-4 o 10-30, en cuyo caso los Clippers recibirán la selección de primera ronda del 2031, informó la cadena ESPN.

Zubac, de 28 años, ha promediado este año con los Clippers 14,4 puntos y 11 rebotes por noche, con un 61,3 % de acierto en el tiro.

Su llegada a Indiana aporta centímetros y presencia en la pintura para un equipo que perdió al pívot Myles Turner el pasado verano, tras no aceptar la oferta de renovación de los Pacers.

Los Pacers atraviesan actualmente un año de transición por la lesión de su estrella Tyrese Haliburton, que se rompió el tendón de Aquiles en las últimas finales de la NBA y no jugará esta temporada.

Actualmente son últimos en la Conferencia Este con un récord de 13 victorias y 38 derrotas.

Por su parte, Mathurin, número 6 del 'draft' en 2022, era una de las pocas buenas noticias para el equipo de Indiana este año, con 17,8 puntos por partido.

Para los Clippers, la marcha de zubac se suma al traspaso que el equipo angelino acordó para mandar el martes a James Harden a los Cleveland Cavaliers.

La ventana de traspasos concluye este jueves a las 15.00 hora del este (20:00 GMT), con Giannis Antetokounmpo como uno de los nombres que suenan más fuerte por su posible salida de los Milwaukee Bucks.