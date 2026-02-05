Los Lakers traspasan a Gabe Vincent a los Hawks a cambio de Luke Kennard

Kennard es un triplista con un 49,7 % de acierto esta temporada y un 44,2 % a lo largo de su carrera en la NBA, que esta campaña ha promediado 7,9 puntos, 2,2 rebotes y 2,3 asistencias por partido.
Con su llegada, los Lakers refuerzan el tiro para acompañar a Luka Doncic, Lebron James y Austin Reaves.
Por su parte, los Hawks reciben a Vincent, una futura selección de ronda y alivian masa salarial, continuando un proceso que comenzaron con la salida de Trae Young a los Washington Wizards hace unas semanas.
Vincent estaba promediando 4,8 puntos en la segunda unidad de JJ Redick.
