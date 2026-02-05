Los Timberwolves incorporan a Ayo Dosunmu en un traspaso con los Bulls

Los Bulls también enviaron en el intercambio a Julian Philips y recibieron a Rob Dilingham, Leonard Miller y cuatro segundas rondas del 'draft', según la cadena ESPN.
Dosunmu era uno de los maximos anotadores del equipo de Chicago, con 15 puntos por partido, y reforzará a unos Timberwolves que actualmente son quintos en la Conferencia Oeste.
Ambos equipos han sido de los más activos en la última semana de la ventana de traspasos. Mientras que los Timberwolves han sumado piezas que les permitan subir posiciones y aspirar al campeonato, los Bulls se han hecho con múltiple elecciones del 'draft' de cara al futuro.
La ventana de traspasos se cierra este jueves, con el griego Giannis Antetokounmpo como el principal nombre a seguir por su posible salida de los Milwaukee Bucks.
