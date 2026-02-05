Pascual: "El equipo necesita la victoria para crecer y llegar bien a la Copa"

"Hay que recuperar la victoria. Son cuatro derrotas en nueve días. No recuerdo muchas veces que haya perdido cuatro partidos seguidos. Quedan cuarto partidos para la Copa y es importante coger la línea ganadora cuanto antes", ha explicado el técnico de Gavà en declaraciones a los medios de comunicación en el Palau Blaugrana.

Pascual ha recordado que el equipo hizo "un esfuerzo grande" y cogió "una línea buena" con su llegada al banquillo. "La hemos perdido, aunque el esfuerzo está. A veces mentalmente quizás no estamos tan bien como antes, pero tenemos que recuperar esto", ha apuntado.

En este sentido, el entrenador ha valorado que los problemas del equipo para sobreponerse a los marcadores adversos, especialmente en casa, son "por exceso y no por defecto", puesto que cuenta con "un grupo comprometido en el que todo el mundo quiere dar un paso más", y ha confesado que esto es algo "difícil de manejar".

"No es por egoísmo, es por responsabilidad. Por un lado alguien tiene que tomar responsabilidad, pero hay que tener la calma para hacerlo desde el grupo y no desde la individualidad. Nos dividimos un poco como equipo porque todo el mundo quiere, fuerza un poco más y no sale bien. Tenemos un equipo que, en teoría, tiene experiencia para lograr esta tranquilidad", ha reflexionado.

Por otra parte, Pascual ha comentado que al Barça "le cuesta jugar los primeros cuartos" y ha remarcado que esta es "una asignatura pendiente" que ha "penalizado mucho" al equipo en los últimos dos partidos europeos.

"Aunque después hemos hecho un sobreesfuerzo, no hemos logrado matar ninguno de los dos partidos cuando hemos entrado en el último cuarto con opciones de ganar", ha añadido.

Asimismo, Pascual ha lamentado que el Barça cuenta con "mucha gente tocada", pero ha confirmado que "viajará todo el mundo", a excepción del lesionado de larga duración Juan Núñez, y que "a última hora" decidirán quién juega.

Preguntado por la dosificación de minutos para la Copa del Rey, ha respondido: "Todo es importante y está en la cabeza, pero hay partidos en los que entras como el otro día, encuentras cinco que funcionan y haces dos rotaciones porque estás obligado. Entras en barrena, nadie entra en partido, cinco se estabilizan y hay que ir por ahí. Cada partido es diferente. En condiciones normales intentamos tener en cuenta todas las variables".

Por último, el técnico del Barça ha elogiado al Baskonia: "Es un equipo muy buen entrenado, con las ideas claras. Ha sufrido las lesiones de algunos jugadores importantes y eso le ha penalizado mucho, como a todos los equipos que tenemos una plantilla un poco más corta, pero aquí ya demostró que cuando coge el 'feeling' del partido es muy difícil de parar".