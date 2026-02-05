Pepe Vildoza: "El Barça ha elevado mucho su intensidad desde el cambio de entrenador"

"Muchos jugadores están en un mejor momento, pero nosotros también estamos pasando un buen momento como equipo", ha destacado el base argentino, uno de los fichajes del equipo de Moncho Fernández en verano.

Vildoza ha insistido en que el Girona, 10º después de encadenar tres victorias, debe "enfocarse" en las cosas que viene haciendo bien, como su "bloque defensivo activo", para poder dar continuidad a la buena dinámica.

También ha reconocido que sus compatriotas Nico Laprovittola y Juani Marcos, exjugador del Girona, son "muy buenos jugadores", pero ha avanzado que el enfoque del Girona debe centrarse más en su defensa colectiva que en lo individual.

Vildoza, fichado del Boca Juniors, promedia siete puntos, 2,5 rebotes, 2,6 asistencias, 6,8 créditos de valoración y 17 minutos por partido en la temporada de su debut en la Liga Endesa.

