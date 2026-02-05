Punter: "No hay luces de alarma, pero sí sentido de urgencia"

"Hemos perdido cuatro partidos seguidos, aunque estamos bien. No es nuestro mejor momento, pero todos tenemos la mentalidad adecuada. Estamos pasando por un periodo de adversidad y tenemos que sobreponernos a ello", ha declarado el jugador estadounidense ante los medios de comunicación presentes en el Palau Blaugrana.

Punter se ha referido al partido de la primera vuelta, que el Barça ganó después de tres prórrogas (132-124) y en el que batió su récord personal de anotación en la Euroliga con 43 puntos: "Fuimos todo el partido por detrás en el marcador, pero no nos rendimos. Mostramos mucho carácter y garra para remontar, forzar la prórroga y ganar".

Y, con este precedente, espera "un partido duro" este viernes. "Tenemos que salir con las ideas claras y dar un paso adelante como equipo, dar nuestra mejor versión. Los últimos partidos no lo hemos hecho al cien por cien. Es una buena oportunidad a domicilio para hacer nuestro trabajo", ha analizado.

Preguntado por sus sensaciones a título personal, Punter ha dicho que se siente "con la confianza para lanzar desde cualquier lugar" de la pista y que cuando tiene el balón no se propone "ir a una posición en concreto", sino que "depende de cada acción".

El neoyorquino también ha reconocido que en cada partido espera un marcaje especial de los rivales. "Nunca sé qué hará el oponente en su defensa contra mí. En cada partido tengo que mantener la cabeza fría porque puede ser frustrante cuando ves a dos o tres jugadores que van contra ti, chocan y te agarran. Intento estar concentrado y hacer mi trabajo, porque no es fácil", ha confesado.