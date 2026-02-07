Cobbs, sustituto temporal de Alberto Díaz, completa su primera gran noche con el Unicaja

Después de un estreno sin demasiados focos durante el pasado martes en Liga de Campeones FIBA, Justin Cobbs ya sabe lo que es salir aplaudido por la hinchada del Martín Carpena, después de aportar este sábado 17 puntos y 12 dígitos de valoración en 18 minutos en pista, compartiendo la posición de base con su amigo y compañero de la selección Kendrick Perry.

El internacional con Montenegro, que en su debut convirtió tres asistencias y dos robos, fue clave para la remontada, siendo el segundo máximo anotador de Unicaja frente a Andorra.

Por ello, recibió los elogios de su técnico, Ibon Navarro, que valoró su partido en rueda de prensa: “Lo que no sabéis es que ha vuelto a no equivocarse con ningún sistema, mientras otros compañeros siguen equivocándose y llevan aquí desde agosto", dijo sobre la adaptación relámpago de un jugador que cumple 35 años en marzo.

"Es lo que él tiene, mucha experiencia, tiene un rango de tiro de cinco o seis metros muy bueno, esa amenaza nos la devuelve. Ha interpretado muy bien el juego, a los jugadores, sus compañeros Sabe jugar. Con la experiencia que él tiene, lo que le pides es que sepa jugar y, además, hoy ha estado acertado", analizó Navarro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cobbs, que ha firmado hasta final de temporada para cubrir la baja de alrededor de un mes del base malagueño Alberto Díaz, llegó procedente del Mersin Sports Club turco, equipo con el que se enfrentó al propio Unicaja en la primera fase de la BCL esta misma campaña.

En su presentación oficial, el pasado martes, prometió "dar todo lo que el equipo necesite: experiencia, liderazgo, gestión del juego, esfuerzo máximo y defensa", y, por el momento, Cobbs está encajando a gran velocidad en el Unicaja mientras su capitán se recupera de su lesión muscular.