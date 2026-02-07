El Joventut, a cortar su mala racha en Liga Endesa ante el temible Valencia Basket

Los catalanes, que acumulan tres derrotas consecutivas en ACB ante el Bàsquet Girona (71-74), el Kosner Baskonia (87-77) y el Surne Bilbao Basket (80-76), buscarán acabar con esta primera serie de resultados negativos de la temporada en un mes de febrero importante con la disputa también de la Copa del Rey.

El equipo dirigido por Dani Miret, octavo en la clasificación, está empatado con el noveno, el Surne Bilbao Basket, por lo que una derrota ante el Valencia Basket podría provocar que los verdinegros salieran de las posiciones que dan acceso al 'play-off'.

Además, el Valencia Basket jugó esta misma semana dos duros encuentros de Euroliga lejos de España, en Estambul y en Tel Aviv, por lo que los badaloneses intentaran aprovechar el cansancio acumulado en el equipo entrenado por el exverdinegro Pedro Martínez.

Una mala noticia para los de Badalona es que Miret tan sólo podrá contar con nueve jugadores del primer equipo para dicho encuentro, tras la baja habitual del ala-pívot Miguel Allen, con un esguince de tobillo, y la reciente del alero Adam Hanga, cuyo alcance aún está por determinar.

A todo ello, además, hay que sumarle la reciente salida del ala-pívot Sam Dekker. El club está negociando con diversos jugadores para fichar su sustituto, pero aún no está cerrado, por lo que no llegará para el duelo de este domingo.

En el duelo disputado en la primera vuelta en el Roig Arena, el Joventut cayó por 102-90 en un choque en el que tan sólo se les atragantó el tercer cuarto.

En la previa de este partido habló el base Guillem Vives, exjugador de Valencia Basket, para destacar la dificultad del mismo. "Somos conscientes de la mala dinámica que llevamos el último mes en la ACB, y tenemos muchas ganas de revertirlo ante un equipo de la zona alta de la clasificación", dijo.

"Los números de Valencia Basket asustan mucho, pero debemos mantenernos fuertes en nuestra casa y que tengan claro que ganar en el Olímpic es algo muy difícil de lograr", zanjó.