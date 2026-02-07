Hiopos Lleida y Baxi Manresa afrontan un derbi para engancharse al tren del 'play-off'

El Hiopos Lleida viene de encajar, a domicilio contra el Valencia Basket (101-65), la décima derrota en la Liga Endesa, que situó al equipo ilerdense en la duodécima posición en la tabla clasificatoria, con ocho victorias, cinco por encima de los puestos de descenso, que marca el San Pablo Burgos.

A pesar de la derrota, en las últimas jornadas los de Gerard Encuentra están recuperando las buenas sensaciones que les llevaron a convertirse en una de las sorpresas del inicio liguero.

Una de las claves de ello es el escolta James Batemon, que promedia 16,3 puntos (es el quinto máximo anotador de la liga), 2,9 asistencias y 15,8 de valoración, y es el cuarto jugador que más faltas por partido recibe (5,3).

Además, en el último partido en el Barris Nord, el estadounidense batió su récord de puntuación (30) y valoración (33) en la ACB, unos números que le valieron para convertirse, por segunda vez este curso, en el jugador de la jornada.

El cuadro ilerdense llega al encuentro de este domingo con varias piezas de la plantilla con problemas físicos, especialmente en las posiciones interiores.

El pívot György Golomán, que sufrió un esguince de tobillo hace dos semanas, todavía no se ha reincorporado al equipo, mientras que el pívot Cameron Krutwig se está dosificando. Por su parte, el ala-pívot John Shurna no pudo ejercitarse con el resto del grupo durante dos días.

Los manresanos, que llegan a este partido con el billete para los octavos de la Eurocopa confirmado, ya se centran únicamente en competición nacional, puesto que las eliminatorias europeas no serán hasta el mes de marzo.

Los de Diego Ocampo, decimoterceros en la clasificación con siete victorias y once derrotas, están a tan sólo un triunfo de diferencia del Hiopos Lleida.

Además, ambos equipos están a dos y tres victorias del octavo clasificado, por lo que quien gane este derbi puede engancharse de lleno en la lucha por una plaza para el 'play-off' en esta segunda vuelta de competición.

Sin embargo, la última semana no fue nada positiva para los del Bages, con dos derrotas, ambas en el Nou Congost, ante el Unicaja Málaga (92-98) y ante el Reyer Venecia (75-91).

Para el duelo que se disputará en Barris Nord, el entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, tendrá la baja confirmada del base Hugo Benítez, aún recuperándose de un esguince en el tobillo.

Por otro lado, el escolta Eli Brooks, que acumula molestias musculares desde hace semanas, será duda hasta última hora, aunque la previsión es que pueda tener minutos.

Precisamente, en la previa de este derbi habló el propio Ocampo para analizar la importancia del partido. "Somos dos equipos con talento y que nos gusta jugar rápido en transición, por lo que será un partido divertido en el que las defensas serán muy importantes", destacó.

En el partido de ida, el BAXI Manresa logró imponerse al Lleida tras una gran segunda mitad (99-86). El base Hugo Benítez (22 puntos, 8 asistencias y 29 de valoración) y el alero Álex Reyes (24 puntos, 6 asistencias y 27 de valoración) fueron los jugadores más destacados para el equipo del Bages.

En el bando ilerdense, el pívot Atoumane Diagne, con 18 puntos y 6 rebotes, completó su mejor actuación de la temporada.