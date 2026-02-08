89-111. Los Knicks ganan en Boston y se ponen segundos en el Este

Brunson terminó con 31 puntos y 8 asistencias, Josh Hart aportó 19 puntos y 6 rebotes, mientras que el dominicano Karl-Anthony Towns firmó un doble-doble con 11 puntos y 10 rebotes.

El puertorriqueño Jose Alvarado, el último refuerzo de los Knicks durante el recién cerrado mercado de traspasos, debutó 12 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y un tapón en unos 25 minutos en pista.

Con este triunfo en el TD Garden, los Knicks recuperan la segunda plaza en el Este con un balance de 34-19, el mismo que tienen los Celtics. Ambos están a 5 partidos de los Detroit Pistons (38-13), que dominan el Este con autoridad.

Para los Celtics, Jaylen Brown anotó 26 puntos, Derrick White 19 y Baylor Scheierman firmó 10 puntos y 13 rebotes. Igual que Alvarado con los Knicks, el montenegrino Nikola Vucevic debutó con los Celtics 11 puntos y 6 rebotes.

Los hombres de Mazzulla estuvieron muy desacertados desde el perímetro, una de sus principales armas ofensivas.

Terminaron el partido con solo 7 triples de 41 intentos (17,1 %), mientras que los Knicks metieron 14 de 35 (40 %), una diferencia determinante en el resultado final.