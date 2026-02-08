Alperen Sengun sustituirá al lesionado Shai Gilgeous-Alexander en el 'All Star' de la NBA

La elección del pívot turco como su reemplazo fue realizada por el comisionado de la NBA, Adam Silver, informó en un comunicado la NBA.

Gilgeous-Alexander se ha perdido los dos últimos partidos de los Thunder por una lesión abdominal de la que será reevaluado tras el fin de semana de las estrellas.

Para Segun será la segunda participación en el 'All Star', tras debutar el año pasado. La edición actual se celebrará del 13 al 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, ciudad lindante a Los Ángeles, y hogar de Los Angeles Clippers.

El turco promedia 20,8 puntos, 9,4 rebotes y 6,3 asistencias por partido con los Rockets, cuartos clasificados en la Conferencia Oeste.

Sengun formara parte del equipo 'Mundo', en el renovado formato del partido de las estrellas con el que la liga intenta recuperar el interés por un encuentro que reúne a los mejores jugadores del planeta.

El partido de las estrellas consistirá este año en un minitorneo formato 'round robin' entre tres equipos -dos de Estados Unidos ('Barras' y 'Estrellas') y uno del Mundo- antes de una final entre los dos mejores, en lugar del clásico enfrentamiento entre Este y Oeste.