El argentino Facundo Campazzo, tercer extranjero con más partidos en el Real Madrid

Así, el argentino, que con el partido de este domingo superó al recién retirado, el francés Causeur (486), se sitúa sólo por detrás de Jaycee Carroll (709) y de su compañero Walter Tavares (655).

De sus 487 encuentros con la camiseta blanca, Campazzo sumó 238 de Liga ACB, 216 de Euroliga, 18 de Copa del Rey y 15 de Supercopa.

Por detrás de Causeur, que marca el primer puesto fuera del podio, completan la lista Jeff Taylor (463), Gabriel Deck (421), Louis Bullock (364), Gustavo Ayón (340), Trey Thompkins (325) y Anthony Randolph (323), del quinto al décimo puesto en apariciones, respectivamente.

Campazzo cumple su octava temporada en el Real Madrid, con el que ha conquistado 2 Copas de Europa, 5 Ligas, 3 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, ha sido 1 vez MVP de la Liga ACB, 2 veces MVP de la final de la Liga ACB, 2 veces MVP de la Copa del Rey, 3 veces MVP de la Supercopa, 1 vez designado en el Mejor Quinteto Liga Euroliga y 3 veces en el Mejor Quinteto Liga ACB.