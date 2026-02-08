El Baskonia será cabeza se serie y se medirá al Tenerife y el UCAM será el rival del Barça

El sorteo celebrado el pasado el pasado 26 de enero deparó los enfrentamientos Valencia Basket-Asisa Joventut y Real Madrid-Unicaja, que se jugarán el jueves 19 de febrero, y dejó en el alero los dos cruces del viernes 20 a la espera de saber qué equipo acompañaría a Real Madrid, Valencia y Barcelona como cabeza de serie.

Finalmente, los cruces de la segunda jornada copera serán La Laguna Tenerife-Kosner Baskonia y UCAM Murcia-Barça.

Los ganadores del jueves se medirán el sábado a las 17.00 horas GMT en la primera semifinal, mientras que quienes superen las eliminatorias del vienes buscarán un billete para la final del domingo ese mismo sábado a partir de las 20.00 horas GMT.