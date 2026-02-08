Básquetbol
El Baskonia será cabeza se serie y se medirá al Tenerife y el UCAM será el rival del Barça

Madrid, 8 feb (EFE).- El Kosner Baskonia acudirá a la Copa del Rey de Valencia como cabeza de serie y su rival en cuartos de final será el La Laguna Tenerife tras su triunfo de este domingo ante el Dreamland Gran Canaria en el partido aplazado de la décima jornada de la Liga Endesa (75-97), mientras que el UCAM Murcia se enfrentará al Barça en el otro cruce que estaba pendiente de definir.

Por EFE

El sorteo celebrado el pasado el pasado 26 de enero deparó los enfrentamientos Valencia Basket-Asisa Joventut y Real Madrid-Unicaja, que se jugarán el jueves 19 de febrero, y dejó en el alero los dos cruces del viernes 20 a la espera de saber qué equipo acompañaría a Real Madrid, Valencia y Barcelona como cabeza de serie.

Finalmente, los cruces de la segunda jornada copera serán La Laguna Tenerife-Kosner Baskonia y UCAM Murcia-Barça.

Los ganadores del jueves se medirán el sábado a las 17.00 horas GMT en la primera semifinal, mientras que quienes superen las eliminatorias del vienes buscarán un billete para la final del domingo ese mismo sábado a partir de las 20.00 horas GMT.