Gio Shermadini, elegido Mejor Jugador de la jornada por vigesimosexta vez en su carrera

El interior del equipo canario anotó en los 29 minutos que estuvo en pista 18 puntos, con extraordinarios porcentajes de tiro: 7 de 8 en canastas de dos (88%) y un impecable 4 de 4 desde la línea de personal (100%).

Además, forzó seis faltas personales, repartió 3 asistencias que se tradujeron en 7 puntos más para los suyos y capturó diez de los 29 rebotes que logró La Laguna Tenerife, lo que se tradujo en una valoración final de 34 créditos.

Con esta nueva designación Shermadini abre, aún más, la brecha con sus perseguidores, ya que ningún otro jugador en la historia de la ACB ha conseguido llegar ni siquiera a las 20 designaciones de mejor jugador de la jornada.