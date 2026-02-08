Kevin Punter sufre una lesión en el aductor y es seria duda para la Copa del Rey

Las pruebas médicas a las que se ha sometido el estadounidense confirmaron el alcance de la lesión, que se produjo en la recta final de la victoria ante el Kosner Baskonia (91-97) en la última jornada de la Euroliga.

Con estos plazos, su presencia en la Copa del Rey, que se disputará en el Roig Arena de Valencia del 19 al 22 de febrero, parece prácticamente descartada. A doce días del debut en cuartos de final, frente al UCAM Murcia o al propio Baskonia, su reaparición queda pendiente de evolución.

Lo que sí es seguro, según la estimación del club, es que el escolta se perderá al menos tres partidos (dos de Liga Endesa y uno de Euroliga) y, aunque en un primer momento la lesión parecía más grave, su participación en el torneo copero se antoja muy complicada.

Por otro lado, Tomas Satoransky, que apenas pudo disputar seis minutos en Vitoria, sufre una lumbalgia, tal y como ha confirmado el parte médico del club azulgrana, y será baja para el derbi catalán de este domingo ante el Bàsquet Girona. No obstante, todo apunta a que podrá estar disponible para la cita de Valencia.

