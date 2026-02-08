Lillard, Booker o Maxey, entre competidores del concurso de triples del All Star de la NBA

Otros jugadores que aspirarán al título de mejor triplista serán Jamal Murray (Denver Nuggets), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), el novato Kon Knueppel (Charlotte Hornets), Norman Powell (Miami Heat) y Bobby Portis Jr. (Milwaukee Bucks).

Lillard y Booker son los únicos que saben qué es ganar este concurso. El jugador de los Trail Blazers, que participa por sexta ocasión, lo logró en las ediciones de 2023 y 2024, mientras que el de los Suns lo hizo en 2018.

Lillard no ha disputado ningún partido en lo que va de temporada debido a la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió en los últimos 'playoffs' con la camiseta de los Bucks, quienes le traspasaron a los Trail Blazers el pasado verano.

Será la primera participación de Maxey, Murray, Knueppel y Portis Jr.

El campeón vigente, el escolta de los Miami Heat, Tyler Herro, descartó defender su corona con el objetivo de centrarse en volver a la pista, después de una temporada repleta de problemas físicos.

El concurso de triples tendrá lugar el sábado, al igual que las competiciones de mates y tiro por equipos.

El Intuit Dome, hogar de Los Angeles Clippers, acogerá del 13 al 15 de febrero los encuentros y eventos del 'All Star' de la NBA 2026, que se cerrará el próximo domingo con el partido de las estrellas.