El Asisa Joventut puede certificar en Chalon su billete para los cuartos de la BCL

Los catalanes, que siguen invictos en competición continental con nueve triunfos, buscarán vencer nuevamente para sellar matemáticamente su clasificación para el 'play-off', la ronda previa a una final a cuatro que precisamente se disputará el próximo mes de mayo en Badalona.

El Asisa Joventut, líder del grupo K del TOP-16 con un balance de tres victorias y ninguna derrota, saca dos triunfos de diferencia a los franceses, que son terceros, por lo que ganar implicaría dejar los deberes hechos a falta de dos jornadas para acabar dicha fase.

Por otro lado, como en el encuentro disputado en la ida los verdinegros lo ganaron por hasta 32 puntos de diferencia (107-75), perder por menos de dicha diferencia en Francia no les daría el billete matemático, pero si estarían muy cerca de lograrlo.

Además, se trata de un partido esencial para mantener la primera plaza del grupo, ya que el Unicaja Málaga, segundo clasificado, tan solo tiene un triunfo menos, y aún queda pendiente un duelo entre malagueños y badaloneses en la última jornada del Top-16.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El equipo dirigido por Dani Miret llega a este partido después de ganar sus últimos dos compromisos oficiales, primero en la Liga de Campeones en la pista del Würzburg alemán (83-85), y después en la Liga Endesa en la visita al Olímpic del Valencia Basket (90-87).

Para el duelo en Chalon, el entrenador de la Penya tendrá la baja confirmada del alero húngaro Adam Hanga, por un esguince de tobillo.

Asimismo, el joven alero Diego Niebla volverá a la convocatoria tras debutar el pasado domingo en Liga Endesa ante el Valencia Basket, donde firmó cuatro puntos en diez minutos de juego.

Los badaloneses tendrán delante a un Elan Chalon que necesita ganar sí o sí para seguir con opciones de clasificación para los cuartos de final, y que en su último encuentro de liga francesa disputado en casa perdió ante el Mónaco por 78-92.

El alero canadiense Nate Darling, con 15 puntos y 2 asistencias de media por partido en la Liga de Campeones, es uno de los jugadores más peligrosos del conjunto de la región de Borgoña.