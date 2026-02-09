El partido del Casademont contra el Dinamo Sassari, un duelo para despedirse de Europa

Los jugadores de Jesús Ramírez llegarán al partido después de haber caído el sábado en casa contra el Surne Bilbao (82-84), una derrota liguera en la que, sin embargo, hicieron sufrir hasta el final a uno de los rivales más en forma de la Liga Endesa.

El duelo también sirvió para que Bojan Dubljevic volviera tras permanecer alejado de la cancha desde principios de enero por una lesión en su mano izquierda.

Joaquín Rodríguez y, de nuevo, Isaiah Washington, el último fichaje del Casademont, que ya completó un excelente debut la semana pasada, destacaron en una cita de la competición doméstica que, al margen de la derrota, dejó buenas sensaciones.

Sobre todo, si se tiene en cuenta el reciente proceso de reestructuración en el que está inmerso el conjunto desde la semana pasada y los cambios que ha vivido la escuadra rojilla en los últimos tiempos.

Entre ellos, las salidas de Emir Kabaca y Joel Soriano, las llegadas de Washington y Josh Richardson y la lesión de Trae Bell-Haynes, cuya recuperación tiene un plazo estimado entre 4 y 6 meses.

En Europa, el conjunto zaragozano ya afrontó sin opciones la semana pasada el encuentro contra el Aliaga Petkim Spor turco, un partido sin trascendencia pero que sirvió también para que la victoria por 76-71 dejara un buen sabor de boca a los aficionados que acudieron al Príncipe Felipe.

El nuevo duelo continental contra la escuadra italiana podría ser otra ocasión propicia para que el técnico catalán dé entrada a jugadores de la Liga U, como hizo contra el Aliaga, y los nuevos sumen minutos y experiencia como jugadores del Casademont, en su proceso de adaptación al equipo.

Contra el Dinamo Sassari ya vencieron a domicilio el 14 de enero (75-94) en un partido que permitió al equipo seguir con vida en Europa, opciones que perdieron definitivamente en Grecia a finales del pasado mes, cuando el Peristeri superó al Casademont por 86-70.