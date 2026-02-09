La ausencia de Huertas marca el choque de La Laguna Tenerife frente al Nymburk

La ausencia del capitán aurinegro se debe a una lesión muscular que sufrió en l partido que le enfrentó al Dreamland Gran Canaria, también en partido europeo, por lo que será baja ante los checos en la cuarta jornada de la competición internacional.

El Tenerife afronta este choque ante el Nymburk como colíder del Grupo L, por detrás del Gran Canaria y se medirá a un adversario que viene de sumar un triunfo de mucho prestigio en Trieste (85-91), en la última jornada de la BCL.

El Nymburk acumula además un balance de 1/2 en el certamen continental y ha ganado once de sus últimos trece partidos entre la competición europea y la liga doméstica.

Líder autoritario en su país -23/1-, el conjunto que dirige Oren Amiel ya planteó batalla en el cruce de la primera vuelta celebrado en el Santiago Martín (104-80), especialmente durante la primera mitad.

Los checos cuentan además con una novedad en su plantilla respecto a aquel partido, ya que ficharon a finales de enero al base estadounidense Tony Perkins, formado en Iowa y con experiencia en Lituania y en el Treviso italiano, para ampliar su batería de recursos exteriores.

Originario de la región de Bohemia Central, el Nymburk juega sus partidos en la capital checa, en el Kralovka Arena, sede habitual del USK Praga de la Euroliga femenina.

Auténtico dominador de la liga de su país en las últimas décadas, es un clásico de la BCL, tiene el tercer mejor registro de triunfos en la historia del torneo (67) y la vigente es su quinta vez disputando el top dieciséis.