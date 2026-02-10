Brussino: En Trieste nos jugamos la clasificación a la siguiente fase de Liga de Campeones

En unas declaraciones difundidas por el club, el exterior amarillo admite que es "una semana complicada", pero defiende que el Gran Canaria "tiene condiciones" para afrontar una semana de doble compromiso ante los italianos y el Covirán Granada, colista de la Liga Endesa (máxima categoría del baloncesto en España).

"Primero iremos a Italia, que es un partido muy intenso, muy físico y donde nos jugamos la clasificación para la siguiente fase, así que tenemos que estar enfocados los 40 minutos para llevarnos el partido”, subraya sobre la importancia de pensar sólo en el duelo ante el Trieste.

Para Brussino, las claves del encuentro estarán en "jugar en equipo, físico en defensa y ser capaces de encontrar los espacios liberados en ataque", donde pueden encontrar muchos tiros, aunque necesitan mejor la eficacia: "Tenemos mucho juego para combatir a Pallacanestro Trieste”.

El de Cañada de Gómez (provincia de Santa Fe), que considera "fundamental" cada victoria, reconoce que el Dreamland Gran Canaria está en una situación "difícil", si bien resaltó que "cualquier día" el equipo puede salir "adelante" y espera que este miércoles, a las 19.00 GMT, "sea uno de esos días".

"Estamos mentalizados para eso. Cada partido es una final y después ya veremos para qué nos sirve, pero hoy en día necesitamos tener la sensación de ganar y estar como equipo", destaca el alero.