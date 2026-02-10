Campazzo: "El Madrid es mi primera casa, estoy contento por lo que he vivido aquí"

Campazzo superó el pasado domingo en la victoria liguera en el Movistar Arena ante el Covirán Granada por 94-79 al francés Fabien Causeur como el tercer extranjero con más partidos disputados en la historia del Real Madrid, con 487. Así, el argentino entra en la historia del conjunto 'merengue' y se sitúa sólo por detrás del estadounidense Jaycee Carroll (709) y de su actual compañero, el pívot caboverdiano Walter Tavares (655).

El base, en una entrevista con los medios del club, valoró este hito y pasó revista a la actualidad del equipo, que este viernes viajará a Belgrado para medirse en la Euroliga al Partizan.

"Es mi primera casa. Aquí nacieron mis hijas y estoy muy feliz. Pasó tan rápido y en tan poco tiempo que no fue hasta ayer cuando he podido dimensionarlo, estar ahí arriba con Tavares y Carroll. Estoy contento por todas las cosas que he vivido aquí, más allá de los títulos. El día a día en este club, con mis compañeros, amigos y la familia hacen que esté como en mi casa", indicó.

Campazzo jugó en el Real Madrid en tres etapas distintas, en la 2014/2015, desde 2017 hasta 2020 y desde su regreso de la NBA en 2023 hasta ahora. El conjunto blanco apostó por él cuando tenía 23 años tras ser uno de los mejores jugadores de la liga argentina con Peñarol. Después de una temporada con menos minutos, 'Facu' evolucionó hasta convertirse en uno de los mejores bases de Europa.

"Creo que evolucioné mucho. Llegué aquí como un jugador impulsivo, revulsivo, que corría para todos los lados. Ahora corro por todos los lados también pero controlando mejor los ritmos de juego, mejorando algunos aspectos técnicos de mi juego tanto para anotar como para defender. Jugar aquí, en el Real Madrid, con la tremenda calidad que tienen mis compañeros, con los que me tocó jugar también, hicieron de mí un mejor jugador y estoy contento de cómo he evolucionado", analizó.

En su primer año, formó parte del Madrid de Pablo Laso que conquistó todos los títulos, Supercopa, Copa del Rey, Euroliga y Liga, aunque con un papel poco protagonista: "Mi primer título, aunque no tuve mucho protagonismo, fue uno de los más especiales, porque era un rol completamente diferente al que estaba acostumbrado. Era mi primer año fuera de Argentina y estaba en el equipo junto con Nocioni, Llull y un grupo increíble".

"Una vez que pruebas ese éxito de levantar un título y vestir esta camiseta quieres tener esa sensación cada año. Estoy superagradecido por tener la oportunidad de jugar en este club y cada vez que me toca estar, darlo todo por la camiseta", apostilló.

Por último, señaló que el equipo quiere ganar la mayoría de partidos posibles a falta de 11 jornadas en la Euroliga, con el Partizan como próximo rival, además del Unicaja en Liga Endesa antes de la Copa del Rey, en un "partido trampa". "Se vienen muchas cosas en juego y para no volverse loco la única manera es pensar en el trabajo del día a día y hacer todo lo posible hoy para que en los partidos importantes estemos preparados", finalizó.