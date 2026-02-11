108-136. Wembanyama abusa de los Lakers

Wembanyama anotó sus 25 puntos del primer cuarto en un lapso de 8 minutos, 17 de ellos de forma seguida para los Spurs. El francés encestó 8 de sus 9 tiros de campo, 3 de 4 en triples.

Los Spurs ganaban 30-47 en el primer cuarto y 55-84 al descanso. Esos 84 puntos de San Antonio suponen la mayor cantidad jamás encajada por los Lakers en una mitad.

Wembanyama se sentó en el tercer cuarto para no volver a jugar y los Spurs se pusieron con una máxima ventaja de +41 (74-115) poco antes de que terminase el parcial. En el último cuarto, los Lakers maquillaron el resultado final hasta el 108-136.

El francés firmó un doble-doble con 40 puntos, 12 rebotes. Los 'rookies' Carter Bryant y Dylan Harper contribuyeron con 16 y 15, respectivamente. Stephon Castle tuvo que abandonar el encuentro a raíz de una dura caída al poner un tremendo tapón a Rui Hachimura.

JJ Redick jugó sin James, Doncic y Reaves, pero también sin Marcus Smart ni Deandre Ayton. James quedó fuera por molestias en un pie, Doncic en los isquitibiales y Reaves por gestión de minutos tras recuperarse de una lesión en la pantorrilla.

Los titulares de los Lakers fueron Jake LaRavia, Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Luke Kennard y Kobe Bufkin, un quinteto destinado a ser aplastado por unos Spurs que vuelan en la Conferencia Oeste y que se aseguran la segunda plaza durante el parón del All-Star.

Kennard, flamante fichaje de los Lakers, fue el máximo anotador de los angelinos con 14 puntos, los mismos que Drew Timme, suplente de Redick y con un contrato dual con los South Bay Lakers de la G League.

La derrota añade sal a la herida de los Lakers, que habían caído anoche a manos de los Oklahoma City Thunder, un resultado que provocó una dura rajada de LeBron en el portpartido.

"¿Quieres que nos compare con ellos? Ese es un equipo campeón. Y nosotros no lo somos. No podemos mantener la energía y el esfuerzo durante 48 minutos, y ellos sí pueden", aseguró en declaraciones a periodistas el veterano jugador de los Lakers.

Los Spurs (37-16) atraviesan un momento dulce: son segundos en el Oeste con una racha de cinco triunfos seguidos, solo por detrás de los Thunder (41-13) y con un colchón de 3,5 partidos sobre su inmediato perseguidor, los Houston Rockets (33-16).

Además, con la victoria en Los Ángeles, los Spurs se han asegurado mantener la segunda plaza del Oeste, en solitario, durante el parón del All-Star.

Por su parte, los Lakers (32-21) conservan la quinta posición en el Oeste pese a la derrota, pero ven el 'play-in' a solo medio partido, con los Phoenix Suns (32-22) séptimos.