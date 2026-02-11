El Barça, diezmado por las lesiones, a mantenerse en la zona noble antes de la Copa

El equipo azulgrana espera sobreponerse a las bajas de dos de sus puntales para contrarrestar el juego rápido y atlético que plantea el equipo parisino y sumar, así, una victoria que le dé aire para afrontar un último tramo de competición que se prevé exigente.

Cuando quedan once jornadas para que finalice la fase regular, el equipo de Xavi Pascual está instalado en la pelea por sellar el pase directo a los cuartos de final, si bien el margen con los rivales situados en las posiciones de ‘play-in’ es mínimo.

El conjunto catalán ocupa la cuarta plaza con un balance de 17 victorias, las mismas que el Olympiacos y el Valencia Basket, segundo y tercer clasificado, respectivamente. El Fenerbahce es el líder destacado con 19 triunfos.

Por debajo de los azulgranas, hasta cuatro equipos -Hapoel Tel Aviv, Real Madrid, Estrella Roja y Panathinaikos- suman 16 triunfos, mientras que el Zalgiris Kaunas y el Mónaco cierran las plazas para disputar la eliminatoria de repesca con 15 victorias.

Por ello, el lema de la Euroliga ‘every game matters’ (‘cada partido importa’) que tanto se popularizó hace unos años resulta vigente en esta fase de la temporada.

El rival, el París Basketball, y el escenario, el Palau Blaugrana, parecen propicios para que el Barça continúe una semana más situado entre los seis primeros clasificados de la Euroliga, enlace la tercera victoria consecutiva -tras las conseguidas contra Baskonia (91-97) y Bàsquet Girona (97-92)- y se olvidé del bache de cuatro derrotas seguidas que sufrió recientemente.

Sin embargo, los locales no se fían de un rival que, pese a su pobre balance (8 victorias y 18 derrotas), cuenta con el segundo máximo anotador de la competición, el escolta Nadir Hifi (19,4 puntos por partido).

El desequilibrio de su jugador franquicia, capaz de anotar en situaciones complejas, es el indicativo de la principal arma parisina: el ataque. Y es que el antepenúltimo clasificado de la Euroliga es el cuarto equipo que más puntos anota por encuentro (89,1).

Además, cuenta con jugadores físicos en la pintura como Mouhamed Faye (5,4 rebotes), siendo el bloque que más rebotes ofensivos captura (14,4 por partido).

Pero la exuberancia ofensiva del París contrasta con sus problemas defensivos, pues es la escuadra que más puntos encaja (92,3) y más balones pierde de media (15).

Por ello, el Barça deberá encomendarse a la defensa y a minimizar las pérdidas para evitar las transiciones rápidas y un tanto alocadas del conjunto entrenado por Francesco Tabellini.

En ataque, jugadores como el base Nico Laprovittola, el escolta Darío Brizuela y el alero Will Clyburn están llamados a tomar el relevo del desequilibrio exterior que habitualmente ofrece Kevin Punter.

Si el equipo de Pascual, que cuenta con el tercer mejor porcentaje de tiros de tres (39%) de la Euroliga, es capaz de tener un buen día desde el perímetro, podrá repetir el triunfo que consiguió en la primera vuelta en el Adidas Arena de París (69-85).