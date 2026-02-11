Xavi Pascual: "Vamos al límite; la plantilla no es larga"

Desde la sala de prensa del Palau Blaugrana, el técnico catalán ha recordado que la plantilla "no es larga" y ha insistido en que no está prevista la llegada de refuerzos para afrontar el último tramo del curso con más efectivos.

"Vamos al límite y la plantilla no es larga. Jugaremos con dos jugadores menos y lo que vendrá, la situación es complicada", ha admitido Pascual, quien ha añadido que, en cualquier caso, su equipo no renunciará a competir por la victoria a pesar de dichas ausencias.

En este sentido, ha actualizado el parte de las lesiones de Punter, ausente por una lesión en el aductor del muslo izquierdo, y Satoransky, que padece lumbalgia.

"Kevin (Punter) no llegará para jugar contra el Manresa, veremos si llega a la Copa. Con Tomas (Satoransky) vamos día a día, veremos si llega al domingo, no soy muy positivo al respecto. No queremos ocultar ningún tipo de información, pero es la realidad", ha comentado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin dos de sus puntales, el Barça intentará este jueves mantenerse en la zona noble de la Euroliga con una victoria ante el París Basketball, antepenúltimo clasificado, un rival del que Pascual no se fía.

"Su calidad no se refleja con la posición que tienen en la tabla", ha avisado el técnico de Gavà, que prevé un partido "con transiciones rápidas" como el que planteó el pasado domingo en la Liga Endesa el Bàsquet Girona.

En este sentido, ha elogiado la "agresividad defensiva para robar balones" de un rival con "un nivel atlético superior a la mayoría de equipos de la competición”.

A todo ello se suma la jerarquía ofensiva del escolta Nadir Hifi, "uno de los mejores jugadores emergentes de la Euroliga”, ha recordado Pascual, quien ha pedido el apoyo del Palau Blaugrana en un día en el que el equipo de baloncesto jugará a la misma hora que el primer equipo de fútbol, que mañana se enfrenta al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey, en Madrid.

"El Palau siempre nos ayuda, nunca nos falla, y, a pesar de que es un partido que coincide con el fútbol, espero que venga mucha gente a ayudarnos", ha comentado.

Pascual también ha sido preguntado por su papel en las próximas elecciones a la presidencia del club que el pasado lunes fueron convocadas oficialmente para el próximo 15 de marzo.

El técnico catalán desea "la máxima participación" en unos comicios en los que espera que también se hable de baloncesto.

"Espero que se priorice el Barcelona y que el baloncesto sea una parte importante de cualquier candidato. Cuando haya un ganador ya tendré tiempo de poder hablar con él, si no es el presidente Laporta. Si gana el presidenta Laporta ya está todo hablado con él”, ha concluido.