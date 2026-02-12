El Madrid, con Maledon y Deck de vuelta, visita a un Partizan "en su mejor momento"

Así lo indicó este jueves en la capital española Sergio Scariolo, entrenador blanco, que remarcó el buen trabajo de su homólogo, Joan Peñarroya, que relevó el pasado diciembre a Zeljko Obradovic al frente del equipo serbio, que ha recuperado "la comunión con la afición", un factor "determinante" para acentuar la presión del Stark Arena.

"Está probablemente en su mejor momento. Toda la temporada viene de haber ganado grandes partidos a equipos de nivel. Ha encontrado, en buena parte al buen trabajo de Joan, un equilibrio excelente con un rendimiento muy alto y, obviamente, por consecuencia, una vuelta en la comunión con su afición, que también es un factor muy determinante en Belgrado", señaló.

"Sus características son muy claras, juegan con tres grandes generadores como Cameron Payne, Sterling Brown y Duane Washington, que aportan casi 80 puntos entre canastas y asistencias. Además, tienen a un gran jugador de complemento como Bonga, que es un poco el pegamento de todo y dos hombres grandes como Osetkowski y Bruno Fernando, que cuando han encontrado la titularidad con muchísimos minutos a disposición, han conseguido una calidad-cantidad de rendimiento muy alta", analizó Scariolo.

Entre las buenas noticias para el Real Madrid, sexto con un balance de 16-11 y con una nueva oportunidad para mejorar sus resultados fuera de casa, donde encadena 4 victorias y 10 derrotas, está la presencia de Théo Maledon y Gabriel Deck, ausentes la última semana, que podrían disfrutar de oportunidades, pero con "limitación de minutos": "Maledon y Deck es posible que puedan jugar mañana con limitación de minutos".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por ello, el técnico nacido en Brescia señaló los motivos por los que el rendimiento del equipo decrece durante algunos minutos como visitante, y alegó que deben encontrar un "equilibrio de rendimiento" entre los quintetos y los jugadores que estén en cancha para poder "competir" durante los 40 minutos para evitar "altibajos".

Ese equilibrio alcanzando durante varias semanas se "rompió" con las lesiones de Maledon y Deck, los cuales tienen un "rol fundamental", por lo que ahora Scariolo espera que, al menos, se mantenga la "competitividad del equipo" y las "ideas claras", para después mejorar en los minutos decisivos.

"En los finales de partido hay que tener esa valentía, frialdad y concentración que también es decisiva cuando el partido, como casi siempre nos ha pasado, va a las decisiones de los últimos dos o tres minutos", insistió.

El Partizan es actualmente decimoséptimo en la clasificación europea, a seis triunfos de la zona 'play-in', con un récord de 9 victorias y 18 derrotas.

Desde la llegada de Peñarroya al banquillo, el equipo serbio acumula siete derrotas y tres victorias, dos como local ante el Hapoel Tel-Aviv y el Panathinaikos, en el último partido, y otra ante el Bayern de Múnich, como visitante. También en diciembre llegó el base estadounidense Cameron Payne, que ya es uno de los líderes del equipo con unos guarismos de 12,4 puntos, 2,3 rebotes, 3,9 asistencias y 10,8 de valoración.