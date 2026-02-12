El Panathinaikos ficha al exazulgrana Nigel Hayes-Davis hasta 2028

Tras el anuncio ayer de su controvertido presidente, Dimitris Giannakopoulos, a través de su perfil de Instagram, en el que confirmó la llegada del jugador en un vídeo en el que aparecía fumándose un puro, el club ateniense hizo oficial esta tarde la llegada de Hayes-Davis, MVP de la última 'Final Four' de la Euroliga.

El Panathinaikos, octavo en la competición europea con un récord de 16 victorias y 11 derrotas, da un golpe sobre la mesa para lo que resta de campaña con el gran objetivo de volver a estar en la final a cuatro, que este verano se celebrará en su ciudad, Atenas.

Según varios medios deportivos, el montante total de la operación por lo que resta de temporada y dos más se sitúa sobre los 12 millones de euros, en una ambiciosa puesta del club griego, ganador de una puja en la que también situaban al Hapoel Tel Aviv y al Fenerbahce, vigente campeón de Europa.

De esta manera, el ala-pívot de 2,01 metros y 31 años, con experiencia en la NBA, desembarcó en Europa en el verano de 2018, cuando fichó por el Galatasaray turco. Un año después llegó a uno de los grandes equipos continentales, el Zalgiris Kaunas. Allí coincidió con el lituano Sarunas Jasikevicius de entrenador, que lo llevó al Barça en 2021.

Tras un año en la Ciudad Condal, Hayes-Davis jugó tres temporadas en el Fenerbahce, donde se reencontró con Jasikevicius para ganar el título de la Euroliga el pasado verano, momento en el que decidió regresar a la NBA. El ala-pívot fue 'cortado' hace dos días por los Phoenix Suns y quedó libre para decidir su futuro, que pasará por jugar a las órdenes del turco Ergin Ataman.