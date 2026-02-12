Hezonja: "Jugar en Belgrado siempre es un partidazo"

El croata, que nunca ha escondido su simpatía por el equipo serbio y que ha sido ovacionado en el Stark Arena con la camiseta del Real Madrid, subrayó la calidad entre dos de los grandes equipos de Europa.

"Jugar allí siempre es un partidazo por el nivel del público y del equipo. Y cuando nosotros vamos, aún más. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo aquí y está acostumbrada a jugar este tipo de partidos", afirmó.

A falta de 11 partidos para cerrar la fase regular de la competición, Hezonja evitó entrar en las "matemáticas" de la clasificación e insistió en "ir a por todas" y ganar partidos para terminar en los primeros puestos.

"Puedes entrar en la matemática de los puntos, pero eso solo hace que pierdas el tiempo y la concentración. Tienes que estar bien de cabeza e ir a por todas. Nadie te lo va a poner fácil en Europa y hay que ganar partidos para estar ahí arriba", apsotilló.

El Real Madrid es sexto con un balance de 16 triunfos y 11 derrotas, mientras que, por su parte, el Partizan, que tras la dimisión de Zeljko Obradovic el pasado diciembre apostó por el español Joan Peñarroya para su banquillo, es decimoséptimo con un récord negativo de 9-18.