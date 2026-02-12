12 de febrero de 2026 - 10:10
La brasileña Millene Cabral, un mínimo de 14 semanas de baja
A Coruña (España), 12 feb (EFE).- La delantera brasileña Millene Cabral estará “un mínimo” de 14 semanas de baja después de ser operada este jueves de la luxación acromio clavicular que sufrió en el encuentro de la Liga femenina española que enfrentó al Dépor con el UD Costa Adeje Tenerife el pasado mes de enero en Riazor.
La futbolista fue operada en el Hospital Quirónsalud A Coruña por el traumatólogo Isidro Sebastián González González.
Los servicios médicos del Dépor informaron de que recibirá el alta hospitalaria a lo largo del día de hoy y estará las próximas semanas “en reposo deportivo” antes de comenzar su periodo de recuperación, que no será inferior a 14 semanas.