La brasileña Millene Cabral, un mínimo de 14 semanas de baja

A Coruña (España), 12 feb (EFE).- La delantera brasileña Millene Cabral estará “un mínimo” de 14 semanas de baja después de ser operada este jueves de la luxación acromio clavicular que sufrió en el encuentro de la Liga femenina española que enfrentó al Dépor con el UD Costa Adeje Tenerife el pasado mes de enero en Riazor.