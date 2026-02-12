Torbellino Alvarado, la 40 de Detroit y un día más en la oficina para Jokic

Los Knicks humillaron a los 76ers por 89-138, en una de las peores derrotas de la historia de la franquicia y la tercera peor en Philadelphia.

Alvarado fue el mejor de los Knicks empezando en el banquillo y en menos de 19 minutos en pista. Además de sus 26 puntos con un 61,5 % de acierto en triples, el puertorriqueño -oriundo de Brooklyn- robó cinco balones, dio cuatro asistencias y atrapó tres rebotes.

Alvarado asumió las riendas de los Knicks en una noche en la que su estrella, Jalen Brunson, no estuvo bien, con solo 9 puntos. Además de Alvarado, el dominicano Karl-Anthony Towns terminó con 21 puntos y 11 rebotes, mientras que Mikal Bridges aportó 22.

Los Knicks, que llegaron a mandar por 52 puntos, se desquitaron a costa de los 76ers de la dura derrota encajada anoche en el Madison Square Garden, donde cayeron en el tiempo extra ante unos Indiana Pacers en horas bajas.

Los Pistons vencieron en Toronto por 95-113 para sumar su victoria número 40 de la temporada, convirtiéndose en el segundo equipo de la liga en alcanzar esa cifra, tras los Oklahoma City Thunder, que ya cuentan con 42 triunfos.

Hace dos temporadas, los Pistons fueron el peor equipo de la liga con un balance de 14-68, hoy lideran el Este con un cómodo colchón sobre sus perseguidores, los Boston Celtics y los Knicks.

Cade Cunningham lideró a los Pistons con 27 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes en un partido que Detroit tuvo que enfrentar sin Jalen Duran ni Isaiah Stewart, sancionados por la trifulca que protagonizaron en Charlotte el lunes.

Con 26 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias, el serbio consiguió su cuarto triple-doble consecutivo en el triunfo de los Denver Nuggets 122-116 frente a los Grizzlies.

Jokic reapareció hace doce días de una lesión -la más grave de su carrera en la NBA- que le tuvo alejado un mes de las pistas. El de hoy, fue su triple-doble número 20 esta temporada y el 184 de su carrera en la NBA, a 23 del récord de Russell Westbrook.

Jamal Murray aportó 23 puntos y Tim Hardaway Jr. otros 21 para unos Nuggets que recuperan la tercera plaza en el Oeste con un balance de 33-20.

También este miércoles, los Minnesota Timberwolves superaron 133-109 a los Portland Trail Blazers con 41 puntos de Julius Randle, mientras que los Oklahoma City Thunder derrotaron a los Suns en Phoenix por 109-136 con 28 puntos de Jalen Williams.

Los San Antonio Spurs ganaron a los Golden State Warriors por 113-126 tras remontar 16 puntos en el segundo tiempo. De'Aaron Fox anotó 27 puntos y Victor Wembanyama 26 para la sexta victoria seguida de San Antonio, segundos en el Oeste con 38-16.

En el segundo partido de un 'back-to-back' en Houston, tras caer en el primero, Los Angeles Clippers ganaron 102-105 a los Rockets con 19 puntos de Kawhi Leonard solo en el último cuarto.

Bam Adebayo 27 puntos y 14 rebotes en el triunfo de los Miami Heat por 111-123 frente a los New Orleans Pelicans, mientras que los Sacramento Kings igualaron su peor racha al encajar la decimocuarta derrota seguida, esta a manos de los Utah Jazz por 121-93.

Los Cavaliers se impusieron 138-113 a los Washington Wizards en el primer partido de James Harden como local en Cleveland y los Charlotte Hornets ganaron 110-107 a los Atlanta Hawks.

Los Indiana Pacers remontaron 18 puntos para derrotar 110-115 a los Nets en Brooklyn en un duelo de la zona baja del Este y Milwaukee ganó 108-116 a los Orlando Magic con 34 puntos de Cam Thomas en su segundo partido con los Bucks.