93-110. Los Bucks sorprenden a los Thunder antes del 'All Star'

Thunder (42-14) y Bucks (23-30) jugaron, respectivamente, sin Shai Gilgeous-Alexander ni Giannis Antetokounmpo; ambos serán baja por lesión también en el partido de las estrellas.

Con esas 14 derrotas, los Thunder igualaron las encajadas durante la temporada pasada, cuando cerraron campaña con un balance de 68-14.

Ousmane Dieng fue el mejor de los Bucks esa noche en Oklahoma City con 19 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y 4 tapones, Bobby Portis firmó otro doble-doble con 15 puntos y 12 rebotes, mientras que AJ Green aportó 17 puntos.

Milwaukee controló el partido prácticamente de inicio a fin, con un dominio incontestado a partir del segundo cuarto.

Para los Thunder, que también jugaron sin Jalen Williams, Isaiah Joe anotó 17 puntos, mientras que Chet Holmgren aportó 16 puntos y 13 rebotes.

Los Thunder también vieron el debut en la NBA del serbio Nikola Topic, diagnosticado en octubre de 2025 con cáncer de testículo, para el que se sometió a tratamiento de quimioterapia.

Topic, seleccionado en el puesto 12 del draft de 2024 y que ya se había perdido toda la temporada anterior por una lesión del ligamento cruzado anterior, fue recibido con una gran ovación.

Los Thunder llegan al parón del 'All Star' como el mejor equipo de la liga, a 1,5 partidos de los Detroit Pistons, líderes en el Este.

Por su parte, los Bucks están zona de eliminación, también a 1,5 partidos de posiciones de postemporada.