Brasil convoca a seis campeones de la AmeriCup para los partidos con Venezuela y Colombia

Brasil, que lidera el Grupo C, recibirá el 27 de febrero próximo a Venezuela en Belo Horizonte y el 2 de marzo a Colombia en la misma ciudad, en la segunda ventana de las eliminatorias mundialistas.

Los seis campeones de la AmeriCup 2025 son Caio Pacheco, Georginho de Paula, Gui Deodato, Léo Meindl, Lucas Dias y Mãozinha Pereira.

Pacheco (Basquet Coruña) y Meindl (San Pablo Burgos), así como el veterano Rafa Luz (MoraBanc Andorra), juegan en clubes de España, país con el mayor número de convocados, después de Brasil.

La gran novedad en la lista de convocados es el pívot Andrezão, otra joven promesa y que recibe su primera oportunidad.

Rafa Luz, base del MoraBanc Andorra español, es el de mayor experiencia y al que Petrovic considera esencial para darle confianza a un equipo sin sus principales figuras, por la imposibilidad de contar con los brasileños que juegan en la NBA.

En la lista también figuran el base Yago Mateus (Estrella Roja de Belgrado/SRB) y el ala Bruno Caboclo (Dubai Basketball/EAU), pese que Brasil aún espera a recibir la autorización de sus clubes.

En caso de que sean autorizados, ambos tan solo podrán reforzar a Brasil en el segundo partido, contra Colombia, lo mismo que el pívot Márcio Santos (Maccabi Tel Aviv/ISR).

Con las dos victorias que cosechó contra Chile en noviembre pasado, Brasil lidera el Grupo C de las eliminatorias. Colombia se ubica con 4 puntos; Chile, con 2; mientras que Venezuela es último con solo un entero.

En caso de vencer los dos partidos, Brasil garantizará su clasificación a la segunda fase de las eliminatorias americanas.

- Lista de convocados: Caio Pacheco (Basquet Coruña/ESP), Rafa Luz (MoraBanc Andorra/ESP), Georginho de Paula (SESI Franca), Pedro Pastre (EC Pinheiros), Zu Junior (SESI Franca), Gui Deodato (Flamengo), Leo Meindl (San Pablo Burgos/ESP), Lucas Dias (SESI Franca), Mãozinha Pereira (Manisa Basket/TUR), Brunão Cardoso (Caixa Brasilia), Andrezão (Bauru Basket), Wini Silva (Minas TC) y Márcio Santos (Maccabi Tel-Aviv/ISR).