El Joventut recala en Zaragoza ante un Casademont sumido en un delicado momento

El propio entrenador de la escuadra zaragozana, Jesús Ramírez, ha admitido este viernes que la situación que atraviesa el equipo puede que sea la más delicada de la campaña.

De hecho, el Casademont llega al partido tras caer el martes en casa ante el Dinamo Sassari en la Copa Europea de la FIBA, un encuentro en el que ya no se jugaba nada, pero en el que trasmitió una pésima imagen en la primera mitad, aunque luego mostró una actitud mucho mejor y a punto estuvo de vencer.

En liga, los rojillos se sitúan decimocuartos y acumulan derrotas en los últimos duelos, una mala racha que Ramírez espera cortar ante el Joventut en un partido que, "estando bien o estando mal", ha destacado, "hay que sacarlo".

"El sábado necesitamos jugar por nuestra vida, por todo", ha insistido el técnico catalán, que también ha informado de que, en el plano físico, el equipo se encuentra bien.

En ese sentido, Ramírez ya ha podido dar minutos en los últimos partidos a Bojan Dubljevic, que ha regresado al parqué tras sufrir una lesión a principios de enero en su mano izquierda que lo ha tenido alejado de la cancha hasta este mes.

El entrenador también ha usado los encuentros de la competición continental contra el Aliaga Petkimspor y el Sassari, en los que ya no había nada en juego, para ofrecer tiempo a los nuevos, los estadounidenses Josh Richardson e Isaiah Washington.

El sábado, enfrente tendrá a un Joventut que, como ha observado el técnico, "viene de jugar muy, muy bien" y que en lo que respecta a la toma de decisiones "quizás es el mejor equipo de la liga".

El encuentro, además, es el último antes del parón por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA, una oportunidad previa a ese paréntesis para tratar de dar una alegría a la afición zaragozana, que en los últimos tiempos no ha podido apenas disfrutar de la victoria en casa.