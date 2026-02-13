Juan Núñez empieza a trabajar en el Palau, en una nueva fase de recuperación de su rodilla

Tras someterse a una artroscopia el 11 de marzo de 2025 para reparar una rotura del menisco externo de la rodilla derecha que le tuvo seis meses de baja, Núñez reaparecía al inicio de la última pretemporada azulgrana.

Sin embargo, el base internacional español se resintió de su lesión en el primer amistoso de verano ante el París Basketball y ya no ha vuelto a vestirse de corto para disputar un encuentro con el Barça.

Una nueva artroscopia realizada el pasado 1 de octubre determinó que el jugador estaría otro seis meses apartado de las canchas. Y Núñez ha realizado la mitad de este período de recuperación trabajando diariamente en el centro médico que el FC Barcelona tiene en las instalaciones de Sant Joan Despí, acompañado por profesionales del club y otros deportistas que, como él, sufren lesiones de larga duración.

Ahora, da un paso más en su recuperación trasladando sus sesiones de trabajo al Palau, donde combinará un intenso trabajo de gimnasio con actividad progresiva sobre el parqué para ir recuperando el tacto con el balón, y donde se sentirá más cerca de volver a formar parte del primer equipo.

Y es que, si se cumple los pronósticos, Juan Núñez podría ponerse a las órdenes de Xavi Pascual el próximo mes de abril, por lo que aún estaría a tiempo de sumar partidos y minutos en su segunda temporada de azulgrana.

En la campaña de su debut, antes de caer lesionado, disputó una cincuentena de partidos: 25 partidos de Euroliga (5 puntos y 7,4 de valoración) y 20 de Liga Endesa (5,1 puntos y 7,6 de valoración), además de los compromisos de Copa, Supercopa y Liga Catalana.