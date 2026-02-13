La agencia española antidopaje sanciona a Dylan Osetkowski por su positivo en marihuana

Mediante un comunicado, el Partizan informó de que esta mañana le fue transmitida la decisión de la CELAD, que decidió la suspensión de Ostekowski tras su positivo por marihuana en diciembre de 2023, cuando aún se encontraba en España.

En junio de 2025, la CELAD concluyó el expediente abierto que pesaba sobre el jugador al indicar que había "caducado" y, por tanto, archivado las actuaciones seguidas en ese procedimiento: “La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado", se detalló en aquel entonces.

Ahora, después de que ese mismo verano Osetkowski firmase por el Partizan de Belgrado, la agencia española antidopaje ha decidido la suspensión del jugador. Como indicó el propio club, no se tenía ninguna información nueva al respecto sobre una posible reapertura del expediente.

"El verano pasado, el Partizan recibió la confirmación de las mismas instituciones de que el procedimiento anterior había concluido a favor del jugador, lo que llevó a Dylan al Partizan. Por otra parte, el club no ha sido notificado por ninguna de las partes del procedimiento sobre el nuevo caso", señaló el comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por ello, el Partizan habla de una "nueva situación" para el club, ya que actualmente no hay "ninguna posibilidad de que Dylan Osetkowski juegue al baloncesto", anunciando más información en próximas fechas: "El Partizan emitirá un comunicado a su debido tiempo sobre los próximos pasos a seguir en este caso".

Según apuntó el medio serbio Meridian Sport, la suspensión a Osetkowski podría prolongarse "hasta el 22 de diciembre de 2026 por violar las reglas antidopaje", a falta de que se confirmen más detalles.

El jugador tenía previsto jugar este viernes en la jornada 28 de la Euroliga ante el Real Madrid, por lo que no estará en la convocatoria del entrenador español, Joan Peñarroya. Osetkowski promediaba hasta el momento 6,7 puntos, 2,6 rebotes y 7,2 de valoración con el equipo serbio en la competición europea.

Nacido en la ciudad estadounidense de San Diego pero con pasaporte alemán, el ala-pívot comenzó su carrera profesional en el país teutón, donde permaneció desde 2019 a 2021.

Tras un año en Francia, en las filas del Asvel Lyon-Villeurbanne, llegó al Unicaja de Málaga en 2022. Con el conjunto andaluz, en tres temporadas, fue pieza clave para el entrenador Ibon Navarro en uno de los mejores equipos 'cajistas' de la historia, ganador de dos Copas del Rey, dos Ligas de Campeones, una Supercopa y una Intercontinental.