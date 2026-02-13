Ponsarnau, con "un poco de vértigo y mucho orgullo" por sus 500 partidos en la ACB

"Estoy muy agradecido a toda la gente que me ha ayudado a llegar a este número de partidos y con ilusión de que sean muchos más. Pero sabemos que esto es día a día y hay que seguir picando piedra", apuntó el catalán en la rueda de prensa previa al derbi vasco de la vigésima jornada de la Liga Endesa.

Ponsarnau, de 54 años, comenzó su carrera en la élite en la temporada 2007-09 con el Ricoh Manresa tras conseguir el ascenso con equipo catalán, al que dirigió en 202 partidos. Posteriormente pasó por los banquillos del Gipuzkoa Basket (42), Valencia Basket (111), Casademont Zaragoza (23) y, en la actualidad, Surne Bilbao (121).

"Cuando buscas un partido especial te vas a cuando aún tenía pelo", bromeó el técnico, quien, entre los 499 dirigidos hasta ahora, recordó el del 22 de marzo 2009 en el Nou Congost cuando al frente del Ricoh Manresa derrotaron al Barça después de cuatro prórrogas, un partido que ha pasado a la historia como el más largo de la ACB.

Sobre el derbi del domingo Ponsarnau espera un duelo muy diferente al de la primera vuelta, saldado con una abultada victoria baskonista (110-91,) porque los dos equipos han "cambiado mucho" desde ese 23 de noviembre y, en el caso de su rival, "juega mucho mejor ahora".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Entonces era un equipo que desbordaba y buscaba talento técnico, físico y atlético y ahora tienen algún argumento más colectivo. Pero tienen mucho talento y es muy importante atacarlo. Respetamos mucho su propuesta de juego, que a nosotros nos cuesta, pero intentaremos estar a la altura desde la máxima energía", explicó.

Ponsarnau confirmó que contará una jornada más con las bajas de los lesionados Stefan Lazarevic y Amar Sylla, a quienes no espera en el grupo hasta después de la próxima ventana FIBA, y que espera tener a disposición a Darrun Hilliard, que tuvo un "percance" el miércoles frente al PAOK que "no pareció grave".

"Vamos justos de fuerzas para llegar bien a los partidos. Entrenamos con poco contenido para preservar la salud, pero a los partidos llegamos y llegamos con confianza", apostilló el de Tárrega quien echa en falta también en los entrenamientos a los canteranos que como Bingen Errasti ha tenido que ser operado de una lesión.

"Lo que más nos ha ayudado sin ninguna duda es la confianza que hemos ido adquiriendo al jugar juntos y qué hacer en determinados momentos de partido", apostilló Ponsarnau cuando se le recordó la serie de diez victorias consecutivas, seis en Liga Endesa y cuatro en Copa FIBA Europa, con la que llegan a este derbi vasco.